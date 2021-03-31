中市府稱足球園區案獲5億補助 議員批盧秀燕延宕、縮水還沾沾自喜

台中市將打造中部首座國際型足球休閒園區，已獲中央核定補助5億元。（台中市府提供）

2021/03/31 18:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕昨在市政會議上宣布教育部同意補助市府5億元，興建經費達12.78億元的足球園區；市議員周永鴻今天痛批，足球園區在林佳龍執政時就已爭取到中央補助近5億元，盧秀燕上台後改址、縮減面積，錯誤政策造成預算增加4億多元，浪費2年多時間卻來「敲鑼打鼓」將重新申請後得到的補助宣傳成自己政績，令人不解。

周永鴻指出，前市長林佳龍時即規劃在北屯區環中路、榮德路口「文中小6用地」蓋台中足球園區，包括興建一座擁有6千觀眾席的室外標準足球場、3座5人制足球場，總面積6.9公頃，總預算約7億5000萬元，2018年2月體育署就已確認補助台中市4億4940萬元，市府自籌3億125萬元，並進入規劃作業，預計2022年完工。

周永鴻說，但盧秀燕上任後，為規避環評，將園區面積縮小為4.7公頃，並移往至南屯區益豐路三段與龍富九路口的「文中小用地」，「龍規燕厭」，台中市足球園區因市府換址後變更用途，教育部體育署不得不在2019年7月註銷原有補助，一切回到原點。

周永鴻批盧秀燕，新的足球園區面積縮小2.2公頃，預算自籌款從3億多增加到7億多元，浪費2年時間才重獲中央補助，竟然還強打政績。他痛批，盧秀燕的做法像是挖掉正要萌芽的樹苗種子後，移植到小一號的花盆後沾沾自喜，施政邏輯令人費解。

運動局：足夠提供國際大型比賽使用

台中市運動局表示，台中市足球運動休閒園區包括足球專用主競賽11人制足球場，符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間；另規劃戶外多功能運動草坪，可提供1座11人制足球練習場、2座5人制足球場等不同賽制彈性使用，今年3月29日接獲教育部體育署核定總經費12億7800萬元，並同意補助5億元，未來落成後將成為中部首座國際型足球休閒園區，可提供亞洲盃國際賽事及國內外大型競技比賽使用。

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