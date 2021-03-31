中市抽檢》 5件知名賣場潤餅初檢大腸桿菌群初驗超標

中市食安處抽檢清明祭祖常見食品包括麵腸、潤餅，糕糕粿類等。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/03/31 14:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明節將至，台中市食品藥物安全處啟動清明稽查專案，針對常見祭祀食品（材），抽檢各大生鮮賣場、傳統市場、餐廳、烘焙食品行與雜貨商店等處共 127件，其中1件麵腸檢出殺菌劑過氧化氫（標準為不得檢出），立即要求業者下架，並移源頭雲林縣衛生局查處，另有5件潤餅大腸桿菌群初驗超標，已通知業者限期改善，後續再行複查。

食安處檢出南屯區領鮮超市販售的樂群開發公司的麵腸有殺菌劑過氧化氫陽性（標準為不得檢出）。

另外食安處於生鮮超市與餐飲店現場製作的即食潤餅，初驗出有5件微生物大腸桿菌群超標，分別為台灣楓康超市製造在大墩、大雅分店及太平區嬌姊潤餅販賣，及帝君食品製造在中區義美餅店及台灣楓康福星分店所販賣，已要求業者限期改善，並派員前往輔導，若複驗結果不合格，將依違反食安法3萬元至300萬罰鍰。

食安處說明，「過氧化氫」雖具有殺菌、防腐、漂白等作用，但消費者若長期食用殘留過量過氧化氫的食物，將引起頭痛、嘔吐等症狀，嚴重影響人體健康，呼籲製造業者應遵守使用食品添加物的相關法規。

此外，潤餅製作時，容易受到微生物汙染，因此使用食材須充分加熱，生熟食應分開處理，處理食材前確實清洗雙手，砧板、菜刀及容器等用具應充分洗淨，留意飲用水與儲水設備衛生。

食安處此次清明食安稽查專案總計抽驗127件食品（材），包含12件古早味蛋糕、28件未調味豆干豆皮、24件糕粿類、28件麵腸素肚、23件潤餅皮與12件潤餅，檢驗項目包括防腐劑、皂黃、漂白劑、甲醛與微生物等項目。

食安處長傅瓊慧提醒民眾，近期天氣較為高溫潮濕，微生物容易滋長，加上限水措施，如需儲水時應加蓋，防止孳生細菌造成二次污染；與食品直接接觸及清洗食品設備與用具的用水及冰塊應符合飲用水水質標準，避免使用井水與地下水。民眾購買食品要選擇信譽良好商家，並留意店家作業場所是否清潔衛生，購買潤餅或食材都要注意保存溫度，儘早食用，以確保購買食品衛生安全。如欲查詢最新稽查或抽驗結果等資訊，或是下載被抽驗業者抽驗食品的檢驗報告，均可至「食品藥物安全教育網-食安GIS專區」（ https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds/commen/fdsData ）查詢，或洽詢台中市食安處04-22220655。

中市抽檢出1件麵腸經試劑檢驗變色，檢出殺菌劑過氧化氫，要求業者下架，並移源頭雲林縣衛生局調查。（記者蔡淑媛翻攝）

中市抽檢出1件麵腸檢出殺菌劑過氧化氫，要求業者下架，並移源頭雲林縣衛生局調查。（記者蔡淑媛翻攝）

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