男子欠賭債竟揪人 偷國道四號工地鋼筋

豐原分局在死巷中將吳嫌等三人逮捕到案。（記者歐素美翻攝）

2021/03/31 10:51

〔記者歐素美／台中報導〕吳姓男子因積欠賭債，竟夥同2名越南籍友人，偽裝成工人，進入台中市國道四號工地竊取鋼筋，豐原分局接獲民眾報案，調閱路口監視器，鎖定1輛黑色小客車涉有重嫌，發現該車經常在豐原、沙鹿及龍井區出沒，以車追人，終於將3人圍捕到案，依竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送。

國道四號銜接工程位於豐原區豐陽路的工地，3月21日驚傳宵小偽裝成工人，闖入竊走約2公噸重的鋼筋，業者當天發現即報警，警方調查發現竊嫌光天化日之下喬裝成工人，持破壞剪將工地門鎖剪斷，駕車入內竊取鋼筋，並鎖定1輛黑色小客車涉有重嫌，經多日佈線查緝，掌握該車時常在台中市豐原區、沙鹿區及龍井區一帶出沒。

豐原分局翁子派出所員警於3月25日發現該車在豐原區四處繞行，疑似尋找作案目標，尾隨發現竊嫌進入豐原區水源路一處工地竊取鋼筋，得手後立即駕車逃逸，警方隨即通報勤指中心發動攔截圍捕。

竊嫌發現警方於後方追緝，加速往郊區方向竄逃，經線上警力包抄，竊嫌逃約23公里，鑽入國豐路一處死巷內無法動彈，隨即遭警方壓制，並逮捕車上的吳嫌（50歲）、范嫌（越南籍、33歲）及黃嫌（越南籍、33歲）等3人，在車上起出約500公斤的鋼筋、工地服、工地帽、破壞剪、手套等贓證物。

警方表示，吳嫌因積欠賭債，夥同兩名越南籍友人，駕車於豐原區、沙鹿區及龍井區一帶四處尋找作案目標，一旦發現有無人看守的工地，便假扮成工人竊取工地內的鋼筋或建材，得手後即變賣成現金，警方偵訊後，依竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌，將3人移送台中地檢署偵辦，並持續擴大清查偵辦中。

豐原分局在死巷中將吳嫌等三人逮捕到案。（記者歐素美翻攝）

警方在吳嫌車上起出約５００公斤的鋼筋。（記者歐素美翻攝）

吳嫌因積欠賭債，竟夥同越南籍友人竊取工地鋼筋變賣。（記者歐素美翻攝）

吳嫌因積欠賭債，竟夥同越南籍友人假冒工人竊取工地鋼筋變賣。（記者歐素美翻攝）

吳嫌等人假冒工人穿著的工地服等作案工具。（記者歐素美翻攝）

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