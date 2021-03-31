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    大甲媽遶境信徒必搶「壓轎金」 張清照服務處將提供逾4萬份

    讀幼稚園張小弟幫忙整理壓轎金。（記者張軒哲攝）

    讀幼稚園張小弟幫忙整理壓轎金。（記者張軒哲攝）

    2021/03/31 08:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖將於4月9日起駕遶境，信徒必搶「壓轎金」，台中市議長張清照服務處每年盛大迎接媽祖回鑾，提供超過四萬份，事前由志工做準備，不少在地鄉親也自動自發來幫忙，今年的志工年紀最大的80歲、最小的只有6歲，還有志工帶回家做，為媽祖服務的精神令人感動。

    大甲媽祖遶境訂4月9日起駕，18日回鑾，張清照服處每年盛大迎接大甲媽祖回鑾，在媽祖神轎進入清水區與沙鹿區的交界處「沙鹿勞工育樂中心」設壇接駕，待神轎進入清水區之後，神轎特別前往服務處駐駕停留，讓信徒鑽轎底，神轎離開後，大批民眾搶拿發送的「壓轎金」。

    「壓轎金」其由來是媽祖神轎在遶境期間，在駐點停留時，會停在信徒準備的長凳上，而長凳和神轎中間就會挷上成疊的金紙，這就是俗稱的「壓轎金」，媽祖信徒相信，拿到「壓轎金」，可以保祐平安、順利。因此，每當神轎一離開，信徒便會峰擁而上搶拿「壓轎金」。

    張清照服務處指出，每年大約會發送4萬份「壓轎金」，由於數量很大，事前必須靠志工朋友幫忙，將大甲媽祖的符令和壽金一一折好放入特製的紅包袋中。

    每年張清照的家人都加入志工行列，最小的張小弟還在念幼稚園，也跟著一起幫忙；今年年齡最長的志工是80歲的陳春蓮，跟著長期志工周麗紅一起來幫忙 ，她說「很高興自己年紀這麼大還能為媽祖做事！」

    議長服務處表示，發心來當志工的人，男女老少各行各業者都有，一家鐵工廠老板開著小貨車到服務處載材料回家做，張清照的家人和年輕志工朋友「清年軍」也發動家人朋友一起來幫忙，為媽祖服務的精神令人感動。

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