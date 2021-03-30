台中捷運藍線環評公聽會 市民盼增設坪頂站

台中市府舉行捷運藍線環評公聽會。（記者張軒哲攝）

2021/03/30 21:00

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運藍線綜合規劃報告書已報請交通部審議，全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，共設有20座車站與1座機廠，總經費約1309億元。台中市府交通局副局長陳育正指出，去年中旬有針對藍線行經路線施作環境影響評估調查。台中市府30日夜間於沙鹿區公所舉行環評公聽會，當地市議員跟里長齊聚表達意見，多數民眾希望能儘快動工，增設坪頂站，並質疑環評資料太粗糙。

今日立委陳柏惟、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、陳廷秀、張家銨親自出席，立委張廖萬堅、議長張清照、市議員林孟令服務處派助理出席。

現場有多名龍井區民眾希望能增設坪頂站，也有民眾建議將B9東海別墅站位置往西移，有必要時要針對設站議題與辦公聽會。有沙鹿區民眾指出，台灣大道的沙鹿之翼陸橋是沙鹿地標，是否會因施工而拆除，或者以其他替代性地標取代。

陳柏惟說，坪頂是否設站，到底是沒經費或是施工困難，要點出問題再討論，因台灣大道車流量大，民眾當然是希望儘早完工通車。張家銨說，去年底就有在議會提案增加坪頂一站，但至今仍未定案，拜託交通局要審慎評估此事。

顏莉敏說，未來沙鹿火車站如何與捷運藍線銜接，沙鹿陸橋是否要拆除，沙鹿之翼保留或採地標型建物取代，坪頂設站等問題，要有妥善規劃。

楊典忠說，環評要能順利通過，施工沿線有鹿寮、沙鹿社等多個遺址都要仔細調查，施工期間要增設隔音牆。王立任說，坪頂站能否設站要考量運量問題，沙鹿之翼如何與高架站體如何完美設計結合，希望能不要被拆除。陳廷秀說，除了坪頂設站問題，目前經費能否全面到位很重要，否則重新審議，藍線會遙遙無期。

交通局指出，會評估研議是否舉辦增設坪頂站公聽會。顧問公司指出，未來沙鹿之翼應該是會被拆掉，但會針對功能性改善，未來拆除後如何造景，會再跟民眾討論。

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