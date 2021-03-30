中市、亞馬遜合作推動雲端教學 共享世界教材資源

中市與亞馬遜合作打造「雲端教學」，學子能用世界教材學習。（記者蘇孟娟攝）

2021/03/30 21:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府今攜手亞馬遜、逢甲大學推動AWS Educate雲端教學計畫，台中市54所高中職，將能透過雲端平台，共享世界頂尖的教材資源，受惠學生近8萬人；台中市長盧秀燕盼藉產官學合作，助學生提早養成科技能力，為未來就業做好準備，更培養新一代的科技人才。

教育局指出，該計畫與台灣亞馬遜網路服務有限公司（簡稱AWS）合作，將AWS Educate雲端教育資源結合逢甲大學雲創學院的教學經驗將連結到台中市高中職做資訊教育。

教育局指出，雲端教學計劃中學生可利用雲端社群共享全世界的教材，且利用不同徽章的取得機制，建立學習脈絡，同時記錄學習歷程，將學習軌跡、實際操作、實驗過程都記錄下來，學生也將可依此作為自主學習雲端服務途徑。教育局指出，全市54所高中職校均能受惠，受惠學生數近8萬人，高中職教師達6千餘人。

盧秀燕指出，這學年教育局支持下，台中高工率先與逢甲大學雲創學院合作辦理雲端服務人才培育計畫，教師藉由AWS Educate線上教材，讓學生獲知數位時代產業轉型實務，今年競賽驗證培訓成效良好，因此決定擴大至各校辦理，感謝亞馬遜免費提供世界頂尖的雲端教育資源及培訓活動，與台中共享學習，成為產官學合作的最佳典範。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，很高興協助市府推動雲端教育，培育新經濟產業所需人才，相信AWS Educate教學資源可協助學生培育國際競爭力，成為世界一流人才；未來公司也將提供不同的雲端服務，藉由創新數位經濟模式，讓市民不需北漂或南漂，留在台中就可線上創業做生意。

台中高工資訊科學生陳庭偉曾參加109學年度雲端服務人才培育計畫，今日現場也分享心路歷程，希望未來雲端運算帶領科技產業創造無限可能，吸引不同領域的學生加入，培養優秀人才。

教育局表示，AWS除提供AWS Educate教學資源課程及雲端服務使用額度，也提供定期培訓，協助教師將雲端學習和實作納入課程，確保學生所學與產業需求一致，同時也為學生在求職雲端領域提供支援，滿足台灣雲端產業人才成長需求；平台中的Job Board也會為招聘雲端技能的公司與符合資格的學生求職者牽線，達成學用合一目標。

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