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    4/1~4/5到台中搭大眾運輸 外縣市民眾可享轉乘優惠

    外縣市民眾清明假期持電子票證搭乘大眾運輸於10小時內轉乘台中市公車，可享8公里免費（記者蘇金鳳攝）

    外縣市民眾清明假期持電子票證搭乘大眾運輸於10小時內轉乘台中市公車，可享8公里免費（記者蘇金鳳攝）

    2021/03/30 20:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府交通局為鼓勵民眾於清明連假利用公共運輸返鄉、掃墓、出遊，配合中央政策於4月1日至5日實施連續假期轉乘公車優惠，外縣市民眾持電子票證搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘台中市公車，可享有基本里程8公里免費，台中市民仍持續享雙十公車優惠。

    至於持各類紙本票券搭乘國道客運、台鐵及高鐵的乘客，中央也已協調國道客運業者、台鐵及台灣高鐵公司於場站內設置電子票證過卡機，乘客只要於場站完成過卡註記程序，後續在10小時內使用電子票證轉乘市區公車，也可享有基本里程免費。

    交通局長葉昭甫指出，日前已邀集客運業者、公車驗票機廠商及電子票證公司針對轉乘優惠進行討論，由於實施此措施涉及公車驗票機程式修改、測試及相關程式下放等作業，經交通局定期召開會議督促客運業者全力趕辦下，目前已完成相關程式修改，連續假期將推出轉乘優惠。

    交通局表示，連假轉乘優惠需使用電子票證才能享有，持電子票證搭乘國道客運、台鐵及高鐵時，轉乘註記將直接寫入卡片，下車或出站後10小時內轉乘中市公車，即可直接享有基本里程8公里免費。

    交通局指出，預約制機場快線A1、A2、A3路屬於單一票價路線，收費方式與一般市區公車不同，因此未提供市民限定及連續假期轉乘優惠，連續假期期間仍維持原價收費，請民眾多加注意。

    交通局表示，清明連假公共運輸優惠除了轉乘中市公車基本里程免費外，中央並實施多項公共運輸疏運措施，民眾搭乘90條路線國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。

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