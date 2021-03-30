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    首頁　>　臺中市

    國道1號烏日路段驚傳火燒車 燒成一團火球

    中山高北上189公里處烏日路段，今天下午4點多發生火燒車意外。（翻攝自台中踢爆網）

    中山高北上189公里處烏日路段，今天下午4點多發生火燒車意外。（翻攝自台中踢爆網）

    2021/03/30 18:13

    〔記者何宗翰／台中報導〕中山高北上189公里處烏日路段，今天下午4點多發生火燒車意外，一輛自小客車因不明原因起火燃燒，整輛車燒成火球，黑色濃煙竄出達3層樓高，消防隊到場時已經全面燃燒，所幸無人員傷亡。

    台中市消防局今天下午4點22分接獲報案，中山高北上189k路肩有汽車火警，派遣烏日分隊消防車共3輛、救護車1輛，人員9名，由烏日分隊分隊長廖維封帶隊前往，到場後已由彰化縣消防局人車已撲滅火勢，為行進間起火燃燒，財損約10萬元，無人員傷亡。

    中山高北上189公里處烏日路段，今天下午4點多發生火燒車意外。（翻攝自台中踢爆網）

    中山高北上189公里處烏日路段，今天下午4點多發生火燒車意外。（翻攝自台中踢爆網）

    台中市、彰化縣消防局人車到場後撲滅火勢。（記者何宗翰翻攝）

    台中市、彰化縣消防局人車到場後撲滅火勢。（記者何宗翰翻攝）

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