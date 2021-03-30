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    詐欺「收簿手」賺千元判刑1.2月 平均賺1元代價入獄10小時

    台中地院判處李男1年2月徒刑，他平均賺1元代價是蹲10小時苦窯。（資料照）

    台中地院判處李男1年2月徒刑，他平均賺1元代價是蹲10小時苦窯。（資料照）

    2021/03/30 19:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市案發時僅18歲的李姓年輕人，前年底加入詐欺集團，擔任拿取被害人存摺的「收簿手」，去年1月他接獲上級指示，到超商拿楊姓被害人的存摺，賺得1000元，卻被警方查獲，台中地院認為，李男是以網際網路對公眾詐騙的加重詐欺罪共犯，破壞社會秩序與人際之間的信任，可處1至7年徒刑，但考量他坦承犯行有悔意，判處徒刑1年2月，可上訴，他平均賺1元，代價是蹲苦窯約10個小時又12分鐘。

    判決書指出，李男在2019年11月加入代號「蠟筆小新」的詐欺集團，負責到超商領取被害人存摺包裹，亦即俗稱的「收簿手」，該詐欺集團去年12月30日於臉書上刊登求才廣告，楊姓女子接洽時，騙徒謊稱薪水3萬3000元，但要把存摺與金融卡寄到統一超商，楊女受騙寄出後，2020年1月13日，詐欺集團指示李男領取存摺包裹，並給予1000元酬勞。

    同一時間，龔姓民眾接獲詐欺電話，受騙23萬元，其中7萬元匯入楊女帳戶，立即被提領一空，警方透過監視器查獲李男，但無法進一步查到李男的上游，檢方依加重詐欺罪起訴，刑法339條之4規定，以網際網路等傳播工具行騙，處1至7年徒刑，得併科100萬元以下罰金。

    台中地院審理時，認定李男是詐欺集團的共犯，法官批評李男，正值青壯年，卻不思正當工作，價值觀念嚴重偏差，導致無辜的人受害，破壞社會秩序，影響人際之間的信任，但考量他犯罪時僅18歲，被逮捕後坦承犯行，據此判刑1年2月，1000元犯罪所得沒收，可上訴，李男僅賺到1000元，被判刑1年2月，平均賺1元的代價，是入獄10小時又12分鐘。

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