每逢大雨就淹水 立委爭取4千萬整治南太平區下水道

立委何欣純（持麥克風者）向內政部營建署爭取到4000萬預算補助水下水道工程，30日舉辦工程說明會向地方報告規劃進度。（記者何宗翰攝）

2021/03/30 10:43

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市南太平地區每逢大雨就淹水，尤其以永成里、太平里、中平里最為嚴重，立委何欣純向內政部營建署爭取到4000萬預算補助水下水道工程，今天邀請內政部營建署下水道工程處、水利局、里長等單位到場說明工程規劃進度，希望年底前可以順利完工。

家住永富街上的居民反映，當地已經淹了快30年，每年5、6月汛期時，只要大雨連續下超過一個小時就會淹水，水深及膝，一樓的家具每年都因淹水損壞，幾乎年年都要換新，還有人已經因為淹水報銷2輛車，希望這次的工程規劃可以針對重災區改善，讓他們早日免於淹水之苦。

何欣純表示，她擔任立委以來一直關注大里、太平低窪地區舊社區的淹水問題，但因太平區永華路都市計畫道路，還有650公尺道路未徵收開闢，下游也有大里區非都市計畫區範圍之排水路280公尺，在大里區十九甲公墓地區，導致重災區的下游排水系統遲遲無法依據規劃施作雨水下水道。

何欣純表示，由於當地泓成、慧眾、泓大、福億自辦重劃區都已經完成重劃，人口越來越多，雨水下水道工程有迫切施作必要，會由下往上游爭取經費整治。目前規劃設計辦理發包作業中，過程會再與三里里長現勘確認，請里長協商土地取得同意書，希望水利局運用經費好好規劃設計，解決居民淹水的夢魘。

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