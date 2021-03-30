中市盤點52處工地地下水 可產生約70萬多萬噸水

台中市工地地下水目前約可產生70多萬噸的水，可透過Q-WATER淨水設施等淨化後利用。（記者蘇金鳳攝）

2021/03/30 10:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市4月6日就要限水，水利署昨天與台中市府討論抗旱措施，水利署已請國軍提供60部水車，並且再增加市府6部Q-WATER淨水設施，市府也盤點出台中市可取水源的資料給水利署，分別是230口井及52處工地地下水，而52處工地水約可產生70多萬噸水，其中有13處水質很不錯，應該可再淨化使用，但至於水源如何處理，尊重水利署及水公司決定。

水利署署長賴建信表示，各種水質可做不同用途的使用，水利署希望所有水源都可一次、二次的使用，有些工地用水的水質真的很不錯，但須先進行檢驗。

距離4月6日限水只剩一週，水利署與市政府昨天討論抗旱措施，市府秘書長黃崇典表示，抗旱是長期，而且今年是乾梅，要下雨恐怕不樂觀，所以必須做最壞的打算。

黃崇典表示，中市府希望能在台中市尋找更多的水源，台中市一天的用水量約140萬噸，市府盤點了台中市有52處工地地水下及230口水井，工地用水約可出70萬噸的水，但水質有好有壞，其中有13處工地的水品質不錯，因此昨天把盤點好水源的資料提供給水利署，但不管處理方式透過淨水處理場或者是由Q-WATER淨水、RO級移動式淨水設備，市府都會尊重水利署及水公司的處理。

都發局長黃文彬表示，經盤點台中市有52處工地，原本估算可達110萬噸，但因旱象，地下水也會減少，因此目前估算可出71萬噸的水，4月再增加13處，將可達到81萬噸的水，可供水公司處理。

黃文彬表示，因為各地工地的水質有好有壞，經過現勘，勤美之森的工地地下水的水質及水量都不錯，僅開挖4至6口就可達到1天2萬噸的水。

水利署表示，將請國軍提供60部水車供市府調度，此外還增加6部Q-WATER淨水設施支援台中市，而台中市就有16部Q-WATER淨水設施。

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