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    4/1起實施！高鐵台中站周邊1100汽機車停車格調整收費

    高鐵台中站附近的1100多格氣、機車停車格，為收費統一，將從4月1日起調整收費費率。（記者陳建志翻攝）

    高鐵台中站附近的1100多格氣、機車停車格，為收費統一，將從4月1日起調整收費費率。（記者陳建志翻攝）

    2021/03/29 19:08

    〔記者陳建志／台中報導〕高鐵台中站附近的301格汽車停車格，還有800格的機車停車格，與只隔著鐵道的台鐵新烏日站前停車格收費不同，台中市交通局停車管理處希望讓台鐵沿線及烏日站區高鐵和台鐵停車的收費一致，4月1日起，調整高鐵台中站周邊的汽車停車格，改成每天上午8點到下午6點每小時收費20元，並取消上限60元的規定，另有每月1200元的月票，機車則調整為星期一至星期六上午8點到下午6點每日每次20元，星期天不收費。

    台中市停管處長李春賢表示，目前高鐵台中站附近路邊停車收費，每日9點至下午5點每小時20元，每日最高60元，而台鐵新烏日站前汽車停車費率為星期一至星期六上午8點到下午6點每小時20元，無收費上限，同在高鐵站周邊，高鐵台中站和台鐵新烏日站附近的停車收費不同，引來市民質疑。

    李春賢表示，調查後發現，台中市台鐵沿線各車站，包括豐原站、松竹站、太原站、五權站、大慶站、新烏日站，汽車收費費率均為星期一至星期六上午8點至下午6點每小時20元，希望讓台鐵和高鐵周邊停車格收費一致，決定將高鐵台中站周邊路邊汽車停車費率，調整為星期一至星期六上午8點至下午6點每小時20元，並自4月1日開始實施，有需求的民眾也可購買每月1200元的月票停車。

    李春賢表示，高鐵台中站周邊的800格的機車停車格，目前是每天的上午9點至下午5點收費，每日每次20元，也一併調整為星期一至星期六上午8點至下午6點，每日每次20元，星期天不收費。

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