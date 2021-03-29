富士康廣告遭爆違法吸金20多億 自救會籲凍結負責人財產、防出逃

富士康廣告公司遭爆非法吸金，自救會要求檢調單位要防止負責人潛逃出境（記者蘇金鳳攝）

2021/03/29 13:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員李中、黃健豪今天開記者會表示，2019年從燦坤頂下的金鑛咖啡，改名為「士大衛IT'S DAVID」連鎖咖啡店卻在經營約1年就驚傳倒閉的富士康廣告集團，今天公司員工及多名投資指控集團董事長李泰龍非法招募資金，不但投資者從2020底開始未收應得的收入，負責人李泰龍在去年12月15日與受害者協調後，發道歉文，指因為擴充太快及疫情才虧損，第2天就看不到人，要求李泰龍要親自說明，以維護受害人權益。

媒體現場打李泰龍手機查證，但卻是「撥的號碼暫停使用」。李泰龍在去年底事件爆發時有發書面道歉，指公司擴充太沒有做好資金管控，快加上疫情，導致虧損，無法如期支應公司各項支出，會誠實面對司法，交代資金流向，絕無藏私或脫產，但因生命受威脅不會單獨跟投資者或員工見面

李中表示，全台最大的廣告電視牆媒體富士康廣告媒體集團董事長李泰龍，自去年12月13宣布旗下的「士達衛IT’S DAVID咖啡」倒閉之後，旗下各集團也陸續傳出營運不善，無法撥付薪資及支付投資人款項，集團員工及投資人立即籌組自救會，李泰龍於12月16後宣稱將營運權將由自救會經營後，立即避不見面，且陸續變更旗下各集團負責人名字及移轉個人資產，使投資人及員工們求助無門。

陳姓女害者表示，自己有評估才投資，購買電子看板承租給富士康去營業，是以房東概念收租金，給是在2014年8月先投資100萬，每月收取租金1萬4千元，覺得信用良好，之後陸續投資1200萬，但去年12月沒有收到租金，在得知富士康廣告集團經營的「士大衛IT'S DAVID」連鎖咖啡店倒閉，前往公司了解，才發現已是空殻公司，大家發起自救會，要李泰龍出來解決他發道歉文，同意要處理後，卻不再出面，要求李泰龍出面。

另一位陳姓男受害者表示，他是2015開始投資，第一筆投資50萬，之後有回收，便邀請朋友一起投資，但卻現在卻無法回收。

自救會發聲明表示，富士康廣告公司負責人李泰龍明知非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，竟長年以「加盟商合作經營契約」等投資方案對外非法招募資金。

自2020末，富士康公司因資金不足，無法履約，李泰龍乃向偵查機關自首並坦承非法吸金之犯行。李泰龍非法吸金高達新台幣2、30億元，違反銀行法惡性重大，且本案投資受害人數高達上千人，該投資款項均為投資人辛勤工作積攢之辛苦錢。

自救會表示，為確保投資人之權益，偵查機關應儘速調查、積極偵辦，並凍結李泰龍、富士康公司、富士康旗下相關公司及與本案相關之犯罪嫌疑人名下之資產以保全犯罪所得，且應予以羈押、限制出境及出海之強制處分，避免李泰龍潛逃出境，以利投資受害人日後順利取回受騙之款項。

自救會表示，李泰龍目前行方不明，難以聯繫，在此呼籲李泰龍應立即出面親自說明富士康公司及富士康旗下相關公司之產權、經營權問題，並公開說明其違法招募資金之去向，且應儘速主動積極與眾多之投資受害人達成和解，以維護投資受害人之權益！

富士康廣告公司遭爆非法吸金，自救會在市議員陪同下開記者會，要求檢調單位要防止負責人潛逃出境（記者蘇金鳳攝）

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