為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    單車少年遭車門「擊落」慘輾斃 父悲慟控：無法接受

    台中市陳姓少年昨騎單車遭開啟車門撞上後倒地，慘遭後車輾過身亡。（資料照）

    台中市陳姓少年昨騎單車遭開啟車門撞上後倒地，慘遭後車輾過身亡。（資料照）

    2021/03/28 19:55

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓少年昨（27日）上午騎單車要去找父親一起用餐，途中一輛併排停車貨車突開車門，少年不巧撞上連人帶車倒地，又遭後方閃避不及轎車輾過後傷重不治，2名肇事者訊後依過失致死罪嫌送辦，檢方28日相驗，對於兩名肇事者第一時間沒報警、還移動傷者，造成二度傷害，陳父悲慟指控，「很可惡，無法接受」。

    台中39歲賴姓男子昨上午10點多將小貨車臨停在南區工學路40號前的車道上，疑開車門時未注意，打到騎單車經過的16歲陳姓少年，少年連人帶車倒地後，又被後方66歲李姓男子駕車輾過去，少年經送醫急救仍因不幸因傷重宣告不治，儘管肇事賴男當場向陳父下跪不斷致歉但未被接受，訊後兩名肇事駕駛被依過失致死罪嫌送辦。

    而檢方今天會同法醫相驗，確認少年死因為車禍造成顱內、胸腔出血致死，陳父對兒子死因沒有意見但控訴，併排停車開車門的賴姓貨車司機，下車後第一時間沒有報警，反以拖拉及搖晃方式移動已奄奄一息兒子，造成二度傷害，而第二位肇事者沒有煞車就直接輾過兒子還拖行，造成兒子傷重死亡，二人沒有妥善處理「都很可惡，無法接受」。

    據查，賴男疑貪圖方便將車輛違規並排停在車道上，開啟車門時又未查看後方，導致陳姓少年閃避不及碰撞車門後倒地，再被後方轎車輾斃，檢方已指示車禍肇因送鑑定釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3秒驚悚奪命！貨車司機開門擊倒單車 16歲少年慘遭後車輾斃
    2021/03/27 17:08

    3秒驚悚奪命！貨車司機開門擊倒單車 16歲少年慘遭後車輾斃
    開車門釀禍每天11人死傷 綠委提案加重肇事者處罰
    2021/03/26 07:10

    開車門釀禍每天11人死傷 綠委提案加重肇事者處罰

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    警車停路邊開門差點撞到機車族 被罵「警界三寶」
    2021/03/09 18:15

    警車停路邊開門差點撞到機車族 被罵「警界三寶」
    突開車門害女騎士捲公車底不治 違停賓士車主哭窮沒錢賠
    2020/11/02 12:25

    突開車門害女騎士捲公車底不治 違停賓士車主哭窮沒錢賠

    兩指標挑美股基金
    又是突開車門肇禍！父女機車雙載撞到噴飛 險遭貨車輾過
    2020/08/01 09:49

    又是突開車門肇禍！父女機車雙載撞到噴飛 險遭貨車輾過
    臺中市今日熱門
    率先施打武肺疫苗 光田醫院院長：越多人打越能保護台灣
    2021/03/22 10:38

    率先施打武肺疫苗 光田醫院院長：越多人打越能保護台灣 影片

    中捷綠線試營運 14站機車停車場免費
    2021/03/22 05:30

    中捷綠線試營運 14站機車停車場免費

    首批AZ疫苗5900劑 台中6家醫院今開打
    2021/03/22 05:30

    首批AZ疫苗5900劑 台中6家醫院今開打

    台中消防局空拍「火龍」 籲掃墓「4不2記得」
    2021/03/22 05:30

    台中消防局空拍「火龍」 籲掃墓「4不2記得」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播