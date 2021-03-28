單車少年遭車門「擊落」慘輾斃 父悲慟控：無法接受

台中市陳姓少年昨騎單車遭開啟車門撞上後倒地，慘遭後車輾過身亡。（資料照）

2021/03/28 19:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓少年昨（27日）上午騎單車要去找父親一起用餐，途中一輛併排停車貨車突開車門，少年不巧撞上連人帶車倒地，又遭後方閃避不及轎車輾過後傷重不治，2名肇事者訊後依過失致死罪嫌送辦，檢方28日相驗，對於兩名肇事者第一時間沒報警、還移動傷者，造成二度傷害，陳父悲慟指控，「很可惡，無法接受」。

台中39歲賴姓男子昨上午10點多將小貨車臨停在南區工學路40號前的車道上，疑開車門時未注意，打到騎單車經過的16歲陳姓少年，少年連人帶車倒地後，又被後方66歲李姓男子駕車輾過去，少年經送醫急救仍因不幸因傷重宣告不治，儘管肇事賴男當場向陳父下跪不斷致歉但未被接受，訊後兩名肇事駕駛被依過失致死罪嫌送辦。

而檢方今天會同法醫相驗，確認少年死因為車禍造成顱內、胸腔出血致死，陳父對兒子死因沒有意見但控訴，併排停車開車門的賴姓貨車司機，下車後第一時間沒有報警，反以拖拉及搖晃方式移動已奄奄一息兒子，造成二度傷害，而第二位肇事者沒有煞車就直接輾過兒子還拖行，造成兒子傷重死亡，二人沒有妥善處理「都很可惡，無法接受」。

據查，賴男疑貪圖方便將車輛違規並排停在車道上，開啟車門時又未查看後方，導致陳姓少年閃避不及碰撞車門後倒地，再被後方轎車輾斃，檢方已指示車禍肇因送鑑定釐清。

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