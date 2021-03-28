可惡！ 台中太平公園內「枇杷公主」雕像被偷走

太平區 「光明大地」公園內擺設的「枇杷公主」藝術雕像，25日發現被人拿走，里長已通知警方調查。（記者陳建志翻攝）

2021/03/28 14:24

〔記者陳建志／台中報導〕太平枇杷進入產季，太平區公所為協助行銷太平農產，1年多前在太平區光明里內的「光明大地」公園，設置了枇杷公主和龍眼王子兩尊高約100公分的公共藝術雕塑娃娃，沒想到25日上午卻發現，疑似遭人鋸掉螺絲拿走，里長獲報趕緊通報警方，太平區長許貴芳表示，當初開模打造花費約10萬元，可說是公園之寶，居然被偷走實在很可惡，希望拿走的人趕緊歸還。

太平光明里長胥樹文今天表示，里內中山路和環太東路口的「光明大地」公園，原本放置了「枇杷公主」和「龍眼王子」兩尊造型裝置藝術，因相當可愛可說是公園熱門的拍照景點，沒想到25日上午10點左右，清潔人員前往公園打掃時，卻發現高約100公分的「枇杷公主」不翼而飛趕緊通知他，得知後立即通知坪林派出所。

太平區長許貴芳表示，為了行銷太平枇杷、龍眼等農產，1年多前闢設「光明大地」公園時，專程請廠商開模打造「枇杷公主」和「龍眼王子」兩尊高度約100公分的造型娃娃，每尊造價約10萬元，且還用螺絲鎖在椅子上，沒想到會被偷走，現在只剩下解說牌，因這是市府公物，拿走的民眾已經明顯觸法，目前已通知警方，希望能趕緊歸還。

太平分局坪林派出所陳嫈正所長表示，25日上午接獲里長通報，雖還沒完成正式報案手續，不過已請同仁調閱監視器釐清，目前從24日晚上6點，看到25日發現不見的時間，都沒發現有人拿走「枇杷公主」，因目前公所還無法確認被拿走的時間，還未掌握拿走枇杷公主的對象，會繼續調閱監視器釐清。

太平區 「光明大地」公園內區公所設置「枇杷公主」和「龍眼王子」造型雕塑，「枇杷公主」被拿走只剩下造型可愛的「龍眼王子」。（記者陳建志攝）

太平區 「光明大地」公園內的「枇杷公主」遭人破壞螺絲拿走，如今只剩下解說牌。（記者陳建志攝）

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