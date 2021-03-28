台中五湖園舉辦「愛•生命」文化節 讓清明掃墓慎終追遠很環保

五湖園開發集團總經理雷靜怡展示各式電子香。（記者歐素美攝）

2021/03/28 20:40

〔記者歐素美／台中報導〕清明慎終追遠、祭拜祖先，也可以很環保！台中市五湖園生命智慧園區今天舉辦清明節地藏普渡大法會，倡導「低碳、無煙、節能」的「綠色祭祀」，全面採用電子香、電子蠟燭、電子牌位等環保祭祀用品，預計2天活動有2萬人次到場，可減燒4萬8000枝香，減碳環保愛地球。

此外，業者並投入逾百萬元推廣「公益延長，金紙減量」理念，採購庇護工場及身障團體共1300盒產品，作為讚普渡拜桌供品及母親節禮品，並在園區設立「公益市集」，提供現場民眾試吃，幫助社福團體促銷母親節禮盒與慈善募款，希望拋磚引玉，盼更多企業團體協助購買。

五湖園開發集團總經理雷靜怡表示，每年清明普渡法會參與人潮，總量逾過2萬人次，尖峰時段人流4000人次，園區以「綠色祭祀，愛惜生命」為主題，舉辦「愛•生命」文化節，除了金紙集中與勸導「以功代金」，全面採用LED照明，還實施低碳接駁，並以電子香、電子蠟燭取代黑煙香燭，減燒4萬8000枝香，揮別臭味惡煙，維持會場空氣清新，減少碳排放量；以電子牌位螢幕牆取代紅紙筆墨的聽經牌位，實踐垃圾減量。

這次文化節並特別設立「公益市集」，邀請大家一起以行動支持這些受疫情影響而募款嚴峻的社會福利團體，送暖愛心資源到更多社會角落。

林小姐親人的骨灰就安厝在五湖園，她表示，透過電子牌位、電子香、電子蠟燭等做環保，慎終追遠也與時俱進，真的很不錯。

五湖園採用電子牌位，供民眾追懷先人。（記者歐素美攝）

五湖園設立「公益市集」，邀請大家以行動支持社會福利團體。（記者歐素美攝）

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