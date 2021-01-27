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    網美取景「聚奎居」爬牆、踩柱子都來 中市文化局怒了：最高罰2000萬

    網美取景古蹟「聚奎居」竟出現爬圍牆踩柱子等離譜行為，中市文化局呼籲民眾發揮公德心。（文化局提供）

    網美取景古蹟「聚奎居」竟出現爬圍牆踩柱子等離譜行為，中市文化局呼籲民眾發揮公德心。（文化局提供）

    2021/01/27 14:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市市定古蹟「聚奎居」經斥資6千萬元修復，去年底開放參觀，中西合併舊建築風，吸引不少網美前往拍照取景，近來屢被檢舉有人為取鏡，竟攀爬、踩踏聚奎居的柱子和圍牆，讓投入修復和營運維護團隊心疼不已，中市文化局今嚴正呼籲民眾發揮公德心，若因此毀損古蹟，將依文化資產保存法規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上、2千萬元以下罰金。

    文化局指出，「聚奎居」興建於1930年間，是當時烏日地區的豪華宅邸，台中市政府在2012年公告指定為市定古蹟，並投入6000萬元經費辦理修復工程，去年5月完工，並在去年12月起開放收費預約參觀，吸引許多民眾前往一睹風采。

    文化局指出，但近日發現有部份網美竟為拍照，攀爬、踩踏聚奎居的柱子和圍牆，讓投入修復和營運維護的團隊心疼不已，甚至維護團隊勸阻時民眾還置若罔聞，讓人無可奈何。

    文化局表示，聚奎居是日據時期烏日地區富紳商賈陳紹宗的宅邸，結構是傳統三合院的「ㄇ」字型，建築型式採中西合璧，正身是兩層樓的西式洋樓，左、右護龍是一層樓的傳統中式建築。

    因建築年久失修，為了重現風華，文化局與所有權人攜手展開修復和活化，文化局強調，古蹟修復絕非易事，建築師與修復團隊透過縝密的史料蒐集與現地調查，從老照片、書籍紀錄、匠師諮詢、耆老採訪，參考同年代類似風格的建物樣式，試圖拼湊聚奎居失落的殘垣，還原聚奎居90年前的原貌。

    例如大木使用的福杉，如今建材市場少見，必須重新尋找來源，修復團隊也從這些材料中追本溯源，才能逐漸描繪出聚奎居原有樣貌。

    由於建築及修復團隊費好大功夫才成功修復聚奎居，文化局今嚴正呼籲民眾發揮公德心，共同愛惜維護古蹟，欣賞古蹟時切勿踩踏、攀爬、塗鴉或破壞，若因此毀損古蹟，將依文化資產保存法規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2千萬元以下罰金。

    另請民眾若發現古蹟受損或遭受破壞，請就近通報維護單位或臺中市文化資產處，結合公私部門之力，共同維護古蹟保存。

    聚奎居原年久失修殘破，文化局費時許久才成功修復。（圖：文化局提供）

    聚奎居原年久失修殘破，文化局費時許久才成功修復。（圖：文化局提供）

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