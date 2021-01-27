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    蔡其昌提中火2燃煤機組「除役不拆」 盧秀燕：汰換就要拆

    市長盧秀燕說中火必須汰換機組，汰換下來必須拆除。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕說中火必須汰換機組，汰換下來必須拆除。（記者蘇金鳳攝）

    2021/01/27 13:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於立法院副院長蔡其昌提出中火10部燃煤機組提前2035年除役，現有2部燃煤機組「除役不拆除」主張，市長盧秀燕今日受訪表示，很感謝中市籍立委近來公開呼籲中火機組汰除，希望立法院持續與市府同心，一起監督中火，必須減煤減碳，汰換機組，汰換下來必須拆除。

    市長盧秀燕今天參加民進黨中市黨團幹部交接典禮受訪時表示，近1個月以來，感謝台中市的立委江啟臣、楊瓊瓔、副院長蔡其昌等人，注意到中火長期污染問題，紛紛召開記者會呼籲中火機組汰除等寶貴意見。

    她表示，上任後就強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意支持，希望立法院與市府持續同心，一起監督中火，必須減煤減碳汰換機組，汰換下來必須拆除。她並呼籲中央聆聽中部民眾的心聲，讓老舊機組加速汰除，共同守護空氣品質。

    環保局指出，根據台電報告，中火增建2部燃氣機組，最快分別於2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年才能除役。但台中不能再等了，中火「增燃氣、減燃煤」合情合理，今年就應將2部燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。

    環保局也說，台中是全國第2大城市，已加入脫煤者聯盟及全球氣候與能源市長聯盟，在市府強烈監督與要求下，中火去年生煤使用量1229萬公噸，相較108年1264萬公噸，減少約35萬公噸，更較市長盧秀燕上任前107年1597萬公噸大幅減少約368萬公噸（約890萬公噸溫室氣體排放量）。

    此外，市府推動各項空污改善措施，已讓台中PM2.5平均濃度從107年18.8微克降至109年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創歷史新低。市府強調，這樣還不夠，市府正針對空氣品質改善研提新的自治條例，加強管制固定、逸散、移動污染源，同時也提出燃煤電廠加嚴標準，規範重金屬排放量。加嚴標準已送中央審查中，盼儘速通過，打造台中低碳永續的生活環境。

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