荒唐！7歲女兒被性侵 父母再把6月大的女兒19萬元賣惡狼

何姓男子逃亡中，台中地院已經發佈通緝。（資料照）

2021/01/27 13:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓男子在去年2月間，性侵害年僅7歲的女童小芳，荒唐的是，女童的父母欠欠何男16萬元，竟同意把年僅6月的小女兒賣給何男，雙方銀貨兩訖之後，何男不知道該如何辦理領養程序，遂請朋友把女嬰抱到當地的區公所詢問，區公所懷疑是人口買賣而報警，何男目前被通緝中，台中地檢署依買賣人口罪起訴何男與女嬰的父母3人。

起訴書指出，有毒品案前科的36歲何男，住在7歲女童小芳（化名）一家人附近，小芳父母親經濟困窘，生育3名子女，小芳是長女，去年2月某天，小芳父母忙工作，遂請何男幫忙照顧小芳，何男見小芳一家人居住空間狹小，小芳常睡地板，遂請小芳與他同睡，並伺機猥褻得逞，去年2月15日、3 月4日，何男趁小芳父母北上工作，分別性侵害與猥褻得逞，小芳的母親發現女兒脖子有咬痕，進而得知上情。

檢方偵查時，何男辯稱是「玩吸血鬼遊戲」，才會在小芳脖子留下「吻痕」，台中地檢署起訴之後，何男於今年初潛逃，台中地院發佈通緝，不料，中檢卻又接獲警方的函送案，又查出人口買賣案。

起訴書指出，這對夫妻的小女兒，也就是小芳的么妹，案發時是6月女嬰，其父親前年夏天，陸續向何男借16萬元支付房租等生活費，前年8、9月間，也就是何男性侵害小芳之前約半年，小芳的父母親，將小女兒以19萬元賣給何男，用來抵償債務16萬元，何男再另加3萬元，去年3月付清，小芳父母把么女交給何男，但何男不知認養手續，也不知該如何打預防針，遂請張姓友人抱著女嬰到沙鹿區公所詢問，公所人員察覺異狀而報警。

中檢認為，何男與女嬰的父母觸犯刑法296條之一的買賣人口罪，且女嬰僅6月大，聲明依累犯對何男加重量刑，另依兒童及少年權利與權益保障法。

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