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    春節旅遊 台中草悟廣場防疫升級準備好了

    台中草悟廣場-富地市集，防疫升級，加強量體溫，打造安心旅遊環境。（觀旅局提供）

    台中草悟廣場-富地市集，防疫升級，加強量體溫，打造安心旅遊環境。（觀旅局提供）

    2021/01/27 12:04

    〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎疫情升溫，台中市觀光旅遊局針對草悟廣場-富地市集，升級防疫管制措施，加強公共區域清潔、提供酒精消毒、要求攤商強制戴口罩與體溫檢測、減少內用座位區並加裝隔板、停止試吃試用、出入口防疫標語及走動式勸導等，以給民眾一個安心旅遊的環境。

    觀旅局長林筱淇表示，國內疫情嚴峻，草悟廣場-富地市集為草悟道周邊新興亮點，每逢假日遊客絡繹不絕，加上春節旅遊旺季即將來臨，防疫部署必須同步升級。除戴口罩、勤洗手及保持社交距離的一般性防疫宣導外，市府特別加強廣場及攤位清潔消毒、強制市集攤商工作人員全面佩戴口罩、攤商每日檢測體溫、減少內用座位並加裝隔板、鼓勵停止試吃試用活動等，就場域清消、健康管理及降低感染等3大層面加強防疫，提升攤商及遊客防疫意識，以維護民眾健康與安全。

    林筱淇指出，草悟道是台中最綠意盎然的都會園道，周邊各種異國美食及風格小店林立，早已成為台中最核心的旅遊魅力據點，鄰近的草悟廣場日前由號稱全台最美夜市的「富地市集」進駐，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，帶來一股嶄新風貌，確實吸引大批旅客前來朝聖，但市長強調「先穩住民心，再引進觀光」，市府一定會貫徹防疫政策，為旅客把關，再邀請遊客前來造訪。

    觀旅局並呼籲民眾疫情期間，在旅遊過程中應確實遵循觀光場域的防疫規範，並做好自主健康管理，才能確保正常的生活。

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    台中草悟廣場-富地市集，防疫升級，用餐區加設隔板，打造安心旅遊環境。（觀旅局提供）

    台中草悟廣場-富地市集，防疫升級，用餐區加設隔板，打造安心旅遊環境。（觀旅局提供）

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