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    「中火除役不拆」藍轟打假球 蔡其昌：有電燈還是可留蠟燭

    立法院副院長蔡其昌表示，有電燈後還是可以留著蠟燭，不懂為何一定要叫人把蠟燭丟掉，「除役不拆除」是備用的概念。（記者陳鈺馥翻攝）

    立法院副院長蔡其昌表示，有電燈後還是可以留著蠟燭，不懂為何一定要叫人把蠟燭丟掉，「除役不拆除」是備用的概念。（記者陳鈺馥翻攝）

    2021/01/27 09:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為降低台中空污問題，立法院副院長蔡其昌率領中彰縣市8立委提出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張10部燃煤機組在2035年完成除役。國民黨主席江啟臣昨日抨擊「除役不拆除」是打假球；蔡其昌今上周玉蔻廣播節目反擊表示，這沒有假不假球的問題！中共整天威脅台灣，萬一天然氣無法供應，可以留著備用。就像有電燈後還是可以留著蠟燭，不懂為何一定要叫人把蠟燭丟掉，「除役不拆除」是備用概念。

    蔡其昌指出，中火燃煤電廠是國民黨執政時期興建的，當年他就要求應逐年除役，2016年民進黨政府執政後，他也要求能源轉型，希望用燃氣取代燃煤。

    蔡其昌談及，在蔡英文總統執政後，他們幾個立委有要求當時的行政院長賴清德將燃氣上路提早2年，這一切就是這樣定案，因為中火改用燃氣後，台中空氣汙染才會逐年下降，盧秀燕當市長後也常在講這些，這本來就是大家都談好的，盧秀燕市長不必自攬為一個人的功勞。

    蔡其昌強調，中火燃煤機組要整個換掉，燃氣才是解決台中空污之道，台電去年已向台中市府掛件申請，台中市府卻不給興建燃氣，市府主張須先將燃煤關掉，但直接關掉台中就會沒電，這議題還是要理性討論，不必急著出來罵他，市政府可以開條件，但不要為政治利益僵持住。

    蔡其昌表示，台中市政府一直在卡關，燃氣還沒蓋，就要求燃煤要關掉，這種說法等於要讓台灣缺電，「我們目標是台灣不缺電，空氣品質也要好，但是不要漫天喊價！」

    並呼籲，如果直接關起來台中就沒電了，不可能讓台中沒有電用，這議題要理性看待，國民黨不要整天喊口號，最重要是不缺電、空氣品質好，所以他才會提案主張讓10個燃煤機組陸續除役，4個燃氣機組也要蓋。

    蔡其昌主張，2025年燃氣一號機、2026年燃氣二號機上線，2027年燃煤一、二號機就可以除役。2028年燃氣三號機上線，同年燃煤三、四號機除役，2029年燃氣四號機上線，最後在2035年前燃煤十號機陸續除役，這樣就可以一次弄出來，提早10年除役。

    蔡其昌說明，「除役不拆除」意思是指燃煤一號、二號機等，時間一到執照就拿掉，機器還是留在那邊。現在還有中共整天威脅台灣，萬一封鎖周邊海域導致天然氣無法進口供應，基於國安考量，燃煤機組可做備用。

    他舉例，就像有電燈後還是可以留著蠟燭，不懂為何一定要叫人把蠟燭丟掉，「除役不拆除」是備用的概念。台中市民、企業不能沒有電，台中市府不讓燃氣上線，都市計畫審議不審一直拖，整天在那卡關，他的提案比江啟臣的主張還進步，大家可以找一個解方，讓燃氣早日上線。

    他強調，盧市長若要堅持什麼，但不要拿市民健康當政治競爭的籌碼，這沒有假不假球的問題，如果有一天國家有危險時，難道那時候要買零件再來組一個電廠嗎！

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