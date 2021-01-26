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    中市女子混用毒品猝死案 女藥頭判刑5年6月

    台中地院今天依違反毒品危害防制條例判刑何姓女藥頭5年6月。（資料照）

    台中地院今天依違反毒品危害防制條例判刑何姓女藥頭5年6月。（資料照）

    2021/01/26 22:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄧姓女子去年在友人住處混用毒品過量猝死，警方現場查扣毒品咖啡包殘渣袋，驗得俗稱強力搖頭丸的甲氧基甲基安非他命、K他命、硝甲西泮等成分，再從鄧女手機通信軟體查出，她與代號「五月花」的何姓女藥頭曾進行多次毒品交易，經循線逮捕何女及運毒同夥，台中地院今天依違反毒品危害防制條例判刑何女5年6月，兩名同夥分判4年2月、3年6月。

    判決書指出，21歲何女去年2月4日晚間，利用通訊軟體微信帳號「五月花」與藥腳鄧女聯繫毒品交易，再以通訊軟體TELEGRAM聯絡同夥20歲陳男駕車至鄧女中市石岡區住處，以每包新台幣600元價格，販賣10包K他命予鄧，合計6000元。

    隔天上午，何女與鄧女再次聯繫毒品交易數量、時間、地點後，再26歲聯絡楊男駕車至鄧女住處，以每包500元價格，販賣毒品咖啡包10包，另以每包600元價格，販賣10包K他命予鄧女，共計1萬1000元。

    同月7日，鄧女與其李姓男友在葉姓友人住處，施用向何女購買的毒品，鄧女仍覺不足，又向何女購買購買毒品，由楊販賣10包毒品咖啡包給李，合計5000元，但鄧女施用後突身體冰冷，經男緊急送醫急救，仍因PMMA、愷他命、甲基安非他命濫用、多重濫用藥物中毒、支氣管性肺炎、中毒性休克、呼吸衰竭而死亡。

    警方據報前往現場採證，在房間內查扣毒品咖啡包殘渣袋，經送驗含甲氧基甲基安非他命、 K他命、硝甲西泮，進一步從鄧女手機通信軟體微信中發現，曾數度與「五月花」交易毒品的紀錄，經李指證「五月花」就是何女循線查獲。

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