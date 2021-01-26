台中人愛點外送鴨肉飯 Foodpanda：不會因富王道歉而撤告

疫情期間，台中市外送平台訂單爆量。（記者蔡淑媛攝）

2021/01/26 23:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕熊貓外送平台Foodpanda公佈2020年外送餐訂單量，台中市名列全國第二；而日前台中發生富王鴨肉飯疑似霸凌外送員的風波，Foodpanda指出，鴨肉飯類也名列台中外送的百家店名次，但富王每日接單約僅5、6張，事發後已解約，外送員被言語恐嚇霸凌後目前仍未上工，也不會因富王店長出面道歉而撤告，公司已派律師協助，不會讓旗下員工獨自面對。

過去一年受疫情影響，台中人去年在Foodpanda的訂單總量為全台第2名，僅次於排名第1的新北市，且比2019成長近3倍，顯示台中外送需求大。台中熱門餐點外送排行前5名分別為「麥當勞」、「八方雲集」、「50嵐」、「弘爺漢堡」及「三媽臭臭鍋」，進一步分析台中在地口味偏好，前三大的熱門餐點品項為招牌鍋貼、甜不辣及奶茶，若是早餐時段，排名前5名餐點為蛋餅、熱狗、薯條或薯餅、蘿蔔糕、炒麵。

Foodpanda熱門訂單的在地特色名店，有正宗台中炒麵及豬血湯的「姊妹炒麵二店」、米其林推薦「台客燒肉粥」、嶺東學生最愛的「偉哥鹽酥雞」、超夯平價鍋物「六扇門」及人氣飲品「新井茶」等，多元的餐點種類，展現台中人吃貨實力！

Foodpanda資深公共事務經理郭昕宜指出，台中美食林立、生活機能佳，Foodpanda合作商家全台共7萬家，其中台中市就有1萬家，未來也會再加強與經典連鎖餐飲及當地小吃店家合作，成功建立台中饕客高頻次的外送習慣。

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