部桃疫情升溫 中市飯店過年訂房仍客滿

台中飯店業加強房間與共同空間消毒防疫。（記者蔡淑媛攝）

2021/01/26 20:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立桃園醫院群聚疫情升溫，中市防疫相對穩定，過年飯店圍爐、訂房未明顯受到衝擊，僅零星到1成取消，但後補踴躍，圍爐及住宿幾乎呈現客滿狀態，不過餐飲旅遊與這波疫情連動緊密，旅宿業不敢輕忽，加強消毒，門禁管制也加嚴防疫。

台中日月千禧酒店指出，受到疫情影響，過年飯店圍爐、訂房仍有小於1成的顧客取消，不過後補名單立刻補上，因此仍是客滿狀態，而且今年小年夜就開始放假，因此訂房情形比往年好，小年夜到初三都滿房，疫情目前仍侷限北部且在控制中，中部國旅仍然熱門，至於年菜外帶，也已7成滿。

福華飯店過年圍爐客滿，訂房雖有約1成取消，但後補名單立刻補上，仍呈現滿房，未受疫情明顯波及；其他業者也指出，過年前一個月也就是每年的一月算是旅宿業的淡季，市區飯店假日住宿有9成滿，平日為3到7成，但飯店過年圍爐、家庭（族）出遊仍有其必要性，並非不重要的聚會，因此影響有限，甚至沒有感受到疫情的影響。

之前市區旅館在首波受到影響出現退房潮，現在已趨緩，台中市旅館公會理事鄭生昌表示，中市旅宿業落實防疫，等待疫情平穩，國旅復甦，有信心台中市旅宿獲益會最多，台中市國際觀光發展協會理事長、全國飯店副董事長柴俊林也說，台中市旅宿防疫從未鬆懈。

日月千禧酒店加強房間與共同空間消毒防疫。（記者蔡淑媛攝）

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