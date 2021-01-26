鉛中毒案》盛唐中醫求償5.7億 藥商：依能力負擔、盡力而為

歐姓藥商強調當時賣該批硃砂給盛唐時強調只能外用，不可內服、藥用。（記者蔡淑媛攝）

2021/01/26 19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕盛唐中醫診所院長呂世明使用禁藥硃砂入藥，造成致台中市前議長張宏年等20多人鉛中毒，不甘欣隆藥商以鉛丹冒充硃砂供貨，使診所聲譽受損，今天委律向藥商歐性老闆提告求償5.7億多元，並在四大報刊登道歉啟事，歐老闆表示，向患者致歉，因為一時疏忽誤拿藥物造成患者損害「會依能力部分負擔，盡力而為。」

去年7月爆發盛唐、九福中醫診所使用禁藥硃砂入藥，造成40多患者鉛中毒，其中張宏年血鉛值300多並造成40%腦損傷、4歲遲緩童吃到腸胃受損，無法自主如廁，台中地檢署去年12月間依藥事法起訴呂世明、九福中醫醫師洪彰宏、欣隆藥業歐姓負責人，羈押4個月，消基會組成團訟律師團接受30位受害者委託，今年1月間到台中地院遞狀，向呂世明等3人提出12.7億多元的損害請求賠償。

歐老闆表示，該批硃砂是前老闆的存貨，老闆5、6年前中風過世，他以30萬元買下全部庫存，也包括這批硃砂以紅色塑膠袋盛裝、寫著「硃砂」，由於前老闆為人正直、做事一板一眼，加上與父親是好朋友，因此不疑有他，認為是老闆自己磨的硃砂，不曾懷疑成份，後來盛唐的員工來店詢問要購買硃砂做香包，他特別交代這是外用，不可內服、藥用，對方也保證是做香包，他才出售。

歐老闆表示，當時信任前老闆的存貨，疏忽未確切分辨硃砂與鉛丹不同，才會誤拿，但無法接受呂世明把所有責任推卸給他，對方以外用做香包為由，來買硃砂，他還強調只能外用，不可內服藥用，對方卻拿來給患者內服，難道呂世明從醫25年，連硃砂、鉛丹也分不清嗎，質疑「呂世明不買禁藥，他就不會拿錯！」

歐老闆從去年8月與呂世明等人收押即停至今，他今天也向受害患者致歉，因為一時疏忽而誤拿鉛丹，絕非故意害人，但造成損害，感到很抱歉，會對受害患者盡力賠償，至於呂世明要求在自由時等4報刊登道歉啟事，他會與律師討論後再決定。

盛唐中醫診所院長呂世明使用禁藥硃砂入藥，造成20多人鉛中毒。（記者蔡淑媛攝）

呂世明使用硃砂入藥，造成張宏年一家等20多人鉛中毒。（記者蔡淑媛翻攝）

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