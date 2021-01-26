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    放火燒死醉遊民 女子跑8公里報案露餡被逮

    住在太平一江橋下的陳姓遊民，22日全身燒燙傷嚴重倒在已成灰燼的床墊旁，送醫仍在25日不治，警方今天逮捕縱火周女送辦。（記者陳建志翻攝）

    住在太平一江橋下的陳姓遊民，22日全身燒燙傷嚴重倒在已成灰燼的床墊旁，送醫仍在25日不治，警方今天逮捕縱火周女送辦。（記者陳建志翻攝）

    2021/01/26 18:07

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名離家多年的50多歲陳姓遊民，平時都住在太平一江橋下，一名與他認識多年的30多歲周姓女子，經常買酒給他喝，但因曾和他發生口角被打懷恨在心，之前就曾縱火燒他所幸無大礙，沒想到22日晚間再度趁他酒後睡著放火燒床墊，隔天清晨返回現場見他躺在一旁奄奄一息，嚇得跑到距離7、8公里的大里打公用電話報案，此一怪異舉動讓警方起疑，陳男因全身燒燙傷嚴重，25日上午不治，警方昨天帶回周女突破心防，坦承縱火燒他，今天依殺人罪移送法辦。

    台中一名50多歲陳姓遊民，已經離家10多年，平時都住在太平一江橋下，23日清晨7點多一名女子打電話向台中市消防局報案，表示一江橋下有人被燒傷，消防人員獲報趕到，發現陳男全身燒燙嚴重倒在已經燒黑的床墊旁，趕緊將他送醫，但因傷勢嚴重，25日上午不治。

    太平派出所獲報後進行調查，清查報案電話發現是從大里中興路的公用電話打出來，因兩地距離遙遠，和一般民眾發現有人受傷會在現場附近打電話報案不同，因此調閱附近監視器後，發現報案電話是一名30多歲的周姓女子所打。

    警方循線找來周女詢問，周女否認涉案，表示22日下午買酒到太平一江橋下，除她和陳男，還有2名經常會來這裡的男子一起喝酒，並將責任推給2人，不過2人到案說明後都表示，當天喝完酒後就先離開，不清楚怎麼會燒起來？

    因陳男25日傷重不治，警方昨天再度找來周女，因周女領有身心障礙手冊，並由父親陪同到警局，警方拿出陳男全身嚴重燒傷的照片給她看，周女看過後終於良心不安卸下心防，坦承因之前曾和他發生口角被打，因此懷恨在心，才會趁他酒醉拿打火機點燃雜物，燒死醉倒在床墊上的陳男。

    警方並查出，周女之前就有縱火燒陳男紀錄，只是那次陳男無大礙，沒想到這次再度縱火就釀出人命，訊後今天下午依殺人罪移送法辦。

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