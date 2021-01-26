忍不住火大？國民黨議員考察直斥中捷官員：別為川崎說話

台中市議會今天考察中捷，連國民黨議員陳政顯都忍不住砲轟中捷官員「別為川崎說話」。（記者唐在馨攝）

2021/01/26 18:09

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會多位議員今天考察中捷連結器軸心更換情況，考察過程分為二批，其中一批全部是國民黨籍議員，未料藍營議員炮火隆隆，黨團書記長陳政顯甚至直斥中捷官員「別忘了自己代表中市府，別為廠商說話」。

中捷公司今天特別在現場繪圖說明軸心斷裂情況，並現場參觀舊軸心及新軸心的分別，但多位國民黨議員包括陳政顯，黃馨慧，李中等人都懷疑，根本不是只有安裝出問題，而是設計有問題。

議員紛紛質疑讓中捷公司代表忍不住說明，強調目前川崎及北捷的看法是安裝的情況出問題，讓國民黨議員更聽不下去，陳政顯直接表示，中捷公司是百分百台中市政府官股，應代表台中市，要向川崎及北捷追究責任而非替川崎說話，黃馨慧也直言，無法確定就是全部問題出在連結器的軸心就開始全部更換連結器，實在無法理解。

最後在藍綠議員要求下，川崎重工台北分公司總經理佐藤隆弘出面解釋，強調是因為藉著斷軸，重新審視並進行升級作業，請市議會再給川崎一點時間。中捷公司也表示，川崎重工提出3年長期監測計畫，列車安裝新軸心後，在3個月、6個月、1年、2年及3年皆會進廠檢測，檢測期間若有任何問題，川崎重工會負完全責任。

台中市議會今天考察中捷，現場出現連結器的舊軸心及新軸心。（記者唐在馨攝）

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