紅到國外！「萬秀洗衣店」阿公萬吉慶生 各國粉絲湧祝福

2021/01/26 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕台中后里「萬秀洗衣店」8旬阿公萬吉和阿嬤秀娥在孫子打造下，將客人忘記拿走的送洗衣服拍穿搭照，引發國際媒體爭相報導一夕暴紅，成國際網紅。阿公萬吉昨（25日）過84歲生日，IG上PO出點蠟燭、切蛋糕的慶生照，瞬間湧入來自全球各地上萬粉絲用各國語言賀壽。

「萬秀洗衣店」的爆紅來自萬吉與秀娥的孫子張瑞夫，他以洗衣店內客人忘記取回的衣服為素材，為兩老打造個性十足的搭配而引起話題討論，不僅一躍登上國際媒體如《BBC》、《紐約時報》等外媒版面，就連總統蔡英文下鄉時都不忘親自拜訪兩位「最年長網紅」、可說是話題十足。

阿公萬吉和阿嬤秀娥近期打算更進一步地推廣「老派時尚」，找來包括青峰在內的多位「星級好友」、時尚設計師等，為全新的循環交易平台展開募資計畫。

昨天（25日）阿公萬吉過84歲生日，阿嬤秀娥特地與兩個金孫上市場買菜，三人下廚煮出一整桌「生日大餐」，尤其是阿公萬吉最愛的「佛跳牆」，讓開心全掛在臉上，阿嬤秀娥則穿的一身紅背心喜氣洋洋切蛋糕，更是笑得合不攏嘴。

照片PO出後吸引上萬名網友按讚，更有全球各地的粉絲祝福留言，「萬吉哥哥看起來只有64太年輕」、「狂粉簽到來祝壽」、「萬吉生日快樂，跟秀娥拍更多帥的照片給我們看」、「Happy birthday」、「阿公平安甲霸乙」。

84歲的阿公萬吉仍一頭「黑頭毛」也成了焦點，張瑞夫笑說：「阿公可沒有染喔！」也有網友驚呼，「萬吉叔叔生日快樂！我以為是63歲耶」，「萬秀洗衣店」則回覆說「其實是84（但蠟燭故意買83）」。

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