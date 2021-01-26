大甲高中美工科學生與石頭公園產學合作 活化園區環境

大甲高中學生活化石頭公園園區環境。（記者張軒哲攝）

2021/01/26 16:35

［記者張軒哲／台中報導］外埔區的石頭公園在20多年前曾是甲安埔地區盛極一時的遊樂園，後因故成為廢墟，一度還成為電影製片拍攝鬼片的場景。去年負責人葉石頭興起活化公園的念頭，大甲高中美工科8名學生於寒假中到石頭公園投入活化、創新園區的工作，累積實務經驗，讓園區能儘快再現當年遊人如織的盛況。

石頭公園園區改造，由原本擔任婚紗攝影師的蘇耿紹擔任工程總監，蘇耿紹是大甲高中美工科第七屆校友，與學校多所聯結，因此提供在校學弟妹實作的機會，邀請他們於寒假中到石頭公園的園區與專業設計師一起投入活化園區、創新園區的工作。

大甲高中美工科師生團隊二度與小農合作，剛舉辦「產學合作食農教育專題暨科技入課成果展」，展現課綱自主學習、勇於表創及合作共好精神。由於有這些寶貴的經驗，美工科師生把握與業界和社區合作的機會，寒假中與學長合作，參與石頭公園活化再造的小工程，希望再次讓美工學生能夠做中學，獲得更多實務經驗。

美工科二年級的學生在實習組長黃維靜和科主任林秋萍的帶領下，自1月25日起5天將在園區實習，他們發揮創意，讓園區內活化之後，有很多打卡的點，也是網美必到的景點。他們跟著學長學習補土仿磚牆的習作，今天是學習上色彩繪。參與實作的學生莊侑展說，這樣的學習是書本上學不到的，邊做邊學真棒。吳佩真說，可以拋開理論，學習如何利用廢材做裝置藝術。陳姵淇說，很長時間才完成一片牆，過程可以培養耐心。

大甲高中校長蕭建華表示，新課綱強調鼓勵學生積極參與社區公益活動，藉由關懷自然生態與人類永續發展。

石頭公園活化後，環境更美觀。（記者張軒哲攝）

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