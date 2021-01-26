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    江屘菊個展 即起至2/21在中市港區藝術中心展出

    江屘菊個展，即日起至2月21日在台中市港區藝術中心展出！（港區藝術中心提供）

    江屘菊個展，即日起至2月21日在台中市港區藝術中心展出！（港區藝術中心提供）

    2021/01/26 23:17

    〔記者歐素美／台中報導〕江屘菊即日起至2月21日，在台中市港區藝術中心舉辦「吉祥富貴．賦新彩」個展，展出100幅畫個人創作！透過作品展現其對生活的觀察及詮釋。

    67歲的江屘菊，出生在苗栗縣苑裡鎮，1991年舉家移居中國經商，因緣際會接觸油畫與水墨畫，起心動念展開創作，2012年返台，更拜水墨國畫大師歐豪年、孔依平、葉君萍等人為師，在水墨畫的思想、意境、表現、技法等獲益良多。

    江屘菊說，一路走來，從零到今天豐沛的創作動能，都歸功上天憐愛，在商場上獲取亮眼的成績與財富，才能在繪畫世界中，無後顧之憂專心創作，恣意表現對生命的觀察與感動。

    江屘菊近幾年積極在世界各地參展，作品屢獲大獎，評審團也都給予極高評價，這次在台中市港區藝術中心舉辦「吉祥富貴．賦新彩」個展，展出近百件作品，作品共分為四大系列，分別是傳統水墨、微觀、永恆及能量球系列。

    微觀系列：宛如海底的舞者，無拘無束地揮舞著優雅姿態，無須舞台，只有喜悅，心花怒放開展「姿」體，跳動著歡樂的舞步。

    永恆系列：黑與白的對比，如同黑夜與白晝相互輝映，平衡著天地生息，宇宙星辰，以永恆的愛圍繞地球，仿如母親的溫暖擁抱，擁抱生命的永恆風景。

    能量球系列：紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、白、金等萬紫千紅相融，每種顏色都帶不同的能量，釋放著光與愛，輕輕地滲透細胞，洗淨DNA，不知不覺中，生命的律動就往豐盛靠攏。不同系列都有著江屘菊對生活的觀察與詮釋。

    江屘菊個展，即日起至2月21日在台中市港區藝術中心展出！（港區藝術中心提供）

    江屘菊個展，即日起至2月21日在台中市港區藝術中心展出！（港區藝術中心提供）

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