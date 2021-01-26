中捷軸心斷裂 廠商︰將換新軸心調整組裝

中捷公司表示，軸心斷裂是因為上下垂直卡住了，廠商認為是安裝問題，除了更換軸心並調整組裝，現正試車。（記者蘇金鳳攝）

2021/01/26 14:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員今天前往中捷公司北屯機廠，中捷公司向市議員進行簡報，中捷綠線軸心因牽引器上下垂直運動卡住了，因不平順而斷裂，因此廠商認為是安裝的問題，先更換優化軸心，並調整組裝，將在2月2日完成組裝，9日完成300公里運轉測試，並且20日完成載重運轉測試。

捷運綠線因發生聯結器軸心斷裂而暫停試營運，由於川崎重工提出全面更換新軸心，目前軸心都已運到，但朝野市議員都不放心，今天至中捷公司視察。

中捷公司表示，根據川崎重工的調查報告，牽引器軸心應有垂直正負6度、水平正負23度的活動空間，但現行上下坡度3.7度，依設計上的資料應該夠的，目前牽引器在水平部份運作正常，但上下垂直運動不順暢卡住，軸心反覆的撓曲疲勞就斷裂。

在經第三方公正單位檢驗結果，軸心的降伏強度、抗拉強度與硬度均不符合設計標準，因此川崎重工提出改善軸心設計，改善組裝易調整性，強化抗彎矩剪力，並建立適當的工作程序、調整標準等，避免再發生問題。

中捷公司指出，因改善後新軸心設計與舊軸心略有不同，組裝程序必須隨之調整，廠商強調這次改善作業能讓工作人員清楚判斷組裝與調整是否正確。

另外，完成安裝新軸心的列車必須進行300公里正線運轉測試，18列車軸心組裝作業預計2月2日完成，2月9日完成正線運轉測試，包含1月26日在正線測試的3列，目前已合計完成9列，為全車隊的半數，全車隊完成正線測試後，2月20日前將擇一列車完成載重運轉測試。

中捷公司表示，每天完成一列車的組裝，上測試軌跑100公里，測試軌970公尺，來回跑52趟，拉回工廠再做檢查，再上正線跑300公里，繞一圈33.42公里，要遶9圈半，今天完成12列車組裝，正線7列在跑。

中捷公司重申，北捷局及中市府同時成立審查委員會，所有檢測資料均會送委員會審查，且北市府委員會審查同意事故調查報告，以及完成審查報告後，必須經中市府委員會審查，確認安全無虞，中捷公司才會報請中市府，由市府決定綠線何時恢復試營運。

中捷公司表示，軸心斷裂是因為上下垂直卡住了，廠商認為是安裝問題，除了更換軸心並調整組裝，現正試車。（記者蘇金鳳攝）

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