中市啟動31處景點「即時影像」 建議民眾事前觀看避開人潮

台中觀光旅遊網即時影像資訊，圖上地點為綠川。（觀旅局提供）

2021/01/26 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，台中市觀光旅遊局為便利民眾安心出遊，重啟「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務，納入台中市熱門景點即時影像，建議民眾出遊前先到「台中觀光旅遊網」點選即時影像，確認景點周邊人流現況，預先規劃路線、避開人潮聚集處，以降低群聚感染風險。

觀光旅遊局長林筱淇表示，武漢肺炎疫情升溫，國人到台中安心旅遊首重防疫，為協助旅客規劃假期出遊，為自身健康安全把關，觀光旅遊局匯集台中市逢甲夜市商圈、草悟廣場、大甲鐵砧山風景特定區、大坑風景區、綠柳川水岸景觀步道、高美濕地、谷關溫泉區、潭雅神自行車道等31處熱門觀光景點周邊道路即時影像，讓遊客可即時線上確認景點周邊人流現況，該系統上線迄今已逾1萬2000人次瀏覽。

觀旅局並指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，台中市4處旅客服務中心已啟動諮詢遊客進入室內前體溫量測、手部消毒、實名登記。風景區、登山步道、自行車道等規劃人流管制標準，將配合中央流行疫情指揮中心指示，進行遊客人數管控，請大家共同落實防疫工作。

春節連假將至，預估將有大批返鄉及走春人潮，觀旅局呼籲民眾出遊前可上台中觀光旅遊網瀏覽「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」，盡量避開人潮，體驗台中安心旅遊環境。旅遊期間，並呼籲民眾務必配合防疫指引，出入8大類高感染傳播風險場域須佩戴口罩，勤洗手，維持社交安全距離，落實個人衛生防疫措施，開心出遊，平安回家。

台中觀光旅遊網即時影像資訊頁。（觀旅局提供）

台中市4處旅遊服務中心已啟動為遊客量額溫。（觀旅局提供）

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