感謝神明保佑一年圓滿 台中萬和宮辦謝斗法會兼顧防疫

台中南屯萬和宮26日舉辦謝斗與植斗法會，感謝神明保佑一年圓滿。（記者許國楨翻攝）

2021/01/26 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕植斗也稱拜斗、安斗，是道教獨有消災解厄，祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，至於謝斗又稱圓斗、滿斗或還斗則是祈福酬恩，感謝神明保佑一年圓滿，台中南屯萬和宮26日一如往年舉辦謝斗與植斗法會，儘管沒有循例供應平安粥，信眾依舊在遵行防疫措施下，依序向天上聖母虔誠感恩、祈福，莊嚴隆重。

今天的庚子鼠年謝斗法會，在鳴鐘36響，擂鼓72通聲中，董事長蕭清杰率領全體董監事，「叩謝天上聖母懿慈保佑去（109）年在萬和宮植福禮斗，奉安太歲，敬點光明燈及文昌燈眾信大士，歲庚清吉，人口平安，事事如意，合境太平，並祈安善信人等，男添保福，女納千祥，元辰光彩，命運亨通，所求如意，大降吉祥，闔家平安。」接著由彰化朝天堂普銓法師開懺，及誦經團誦經祈福，相當莊嚴殊勝。

據了解，萬和宮多年來的謝斗及植斗法會，均供應素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，頗受歡迎，但顧慮到疫情延燒採取防疫措施，雖取消平安粥仍改為贈送每人一份平夀麵，但沒有減低信眾的熱誠，在遵行防疫措施下，依序向天上聖母虔誠感恩，叩謝媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；正殿的供桌，擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，增添謝斗法會的熱鬧氣氛。

而在萬和文化大樓一樓走廊，從10點開始發放平安夀麵，大排長龍的信眾，人人都戴口罩，保持安全距離，確保防疫安全，秩序井然。「祝福大家平安!」「謝謝!」「萬和宮的平安夀麵，很好吃!」董監事們給信眾們獻上最大的祝福，也獲得熱烈回應，互動熱絡，相當溫馨。

信眾戴口罩，保持安全距離防疫領平安夀麵。（記者許國楨翻攝）

台中南屯萬和宮26日舉辦謝斗與植斗法會，感謝神明保佑一年圓滿。（記者許國楨翻攝）

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