被濫傳疫情假訊息 中國附醫否認收治確診者

議員吳瓊華遭冒名散播疫情假訊息。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/01/26 12:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）群聚感染擴大，各縣市及醫療院所均加強防疫，從昨日到今天卻流傳有部桃的病患轉院到中國醫藥大學附設醫院的不實訊息，有的訊息還冒用台中市議員吳瓊華名義，除了院方趕緊澄清這是假訊息，吳瓊華也直指這是假訊息且非自己或服務團隊所傳，呼籲民眾切勿亂傳網路訊息，散佈謠言，造成人心惶惶，恐有觸法疑慮。

境外移入武漢肺炎確診患者近期大增，無法全集中在北部醫院，由全國責任醫共同分擔醫療能量，台中市衛生局表示，桃園疫情升溫，但台中市的醫院目前未收治本土確診患者，這兩天中央流行疫情指揮中心框列5千人隔離，目前也未收到相關收治通知。

因應部桃群聚疫情升溫，衛生局已公告台中市各醫院禁止探病，也提醒，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依傳染病防治法規定移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，亦將函請警察機關依社會秩序維護法規定予以裁處罰鍰。

對於不實訊息流傳，已有不少患者在中國附醫官網留言詢問，中國附醫也趕緊聲明澄清目前並未收治新冠肺炎患者，並在官網、官方臉書粉絲團公告聲明，請民眾不要因為熱心而亂傳不實謠言，院方也坦言，隨著疫情升溫，院內就診患者減少1至2成，提醒民眾注意防疫，就醫戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並說明近期旅遊史、就醫史，也因應過年前拿慢箴患者增加，院方也會依疫情情形，評估是否恢復戶外領藥藥口。

網路流傳不實疫情訊息。（記者蔡淑媛翻攝）

中國附醫公告澄清未收確診患者。（記者蔡淑媛翻攝）

因應部桃群聚疫情升溫，台中市各醫院禁止探病。（記者蔡淑媛攝）

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