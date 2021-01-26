為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    被濫傳疫情假訊息 中國附醫否認收治確診者

    議員吳瓊華遭冒名散播疫情假訊息。（記者蔡淑媛翻攝）

    議員吳瓊華遭冒名散播疫情假訊息。（記者蔡淑媛翻攝）

    2021/01/26 12:42

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）群聚感染擴大，各縣市及醫療院所均加強防疫，從昨日到今天卻流傳有部桃的病患轉院到中國醫藥大學附設醫院的不實訊息，有的訊息還冒用台中市議員吳瓊華名義，除了院方趕緊澄清這是假訊息，吳瓊華也直指這是假訊息且非自己或服務團隊所傳，呼籲民眾切勿亂傳網路訊息，散佈謠言，造成人心惶惶，恐有觸法疑慮。

    境外移入武漢肺炎確診患者近期大增，無法全集中在北部醫院，由全國責任醫共同分擔醫療能量，台中市衛生局表示，桃園疫情升溫，但台中市的醫院目前未收治本土確診患者，這兩天中央流行疫情指揮中心框列5千人隔離，目前也未收到相關收治通知。

    因應部桃群聚疫情升溫，衛生局已公告台中市各醫院禁止探病，也提醒，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依傳染病防治法規定移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，亦將函請警察機關依社會秩序維護法規定予以裁處罰鍰。

    對於不實訊息流傳，已有不少患者在中國附醫官網留言詢問，中國附醫也趕緊聲明澄清目前並未收治新冠肺炎患者，並在官網、官方臉書粉絲團公告聲明，請民眾不要因為熱心而亂傳不實謠言，院方也坦言，隨著疫情升溫，院內就診患者減少1至2成，提醒民眾注意防疫，就醫戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並說明近期旅遊史、就醫史，也因應過年前拿慢箴患者增加，院方也會依疫情情形，評估是否恢復戶外領藥藥口。

    網路流傳不實疫情訊息。（記者蔡淑媛翻攝）

    網路流傳不實疫情訊息。（記者蔡淑媛翻攝）

    中國附醫公告澄清未收確診患者。（記者蔡淑媛翻攝）

    中國附醫公告澄清未收確診患者。（記者蔡淑媛翻攝）

    因應部桃群聚疫情升溫，台中市各醫院禁止探病。（記者蔡淑媛攝）

    因應部桃群聚疫情升溫，台中市各醫院禁止探病。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搶頭香、領錢母留意！ 全台宗教活動異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/01/26 12:51

    搶頭香、領錢母留意！ 全台宗教活動異動資訊一覽（不斷更新）
    加強防疫！各大醫院最新管制措施（不斷更新）
    2021/01/26 12:51

    加強防疫！各大醫院最新管制措施（不斷更新）

    擊退脂肪肝　桂格完膳倡無糖新生活
    部桃專案23人失聯？ 鄭文燦：只剩1個待確認
    2021/01/26 12:08

    部桃專案23人失聯？ 鄭文燦：只剩1個待確認
    「生活雖苦，但你/妳要甜」 1438國中生1人1紙卡 為桃醫抗疫加油
    2021/01/26 12:05

    「生活雖苦，但你/妳要甜」 1438國中生1人1紙卡 為桃醫抗疫加油
    臺中市今日熱門
    春節戰備》阻敵襲我機場 聯兵營戰甲砲、無人機協同殲敵
    2021/01/19 13:11

    春節戰備》阻敵襲我機場 聯兵營戰甲砲、無人機協同殲敵

    服刑已逾1年 頂新前董座魏應充下午將假釋出獄
    2021/01/19 13:16

    服刑已逾1年 頂新前董座魏應充下午將假釋出獄

    中市議員批防疫旅館不足 觀旅局︰努力擴充量能
    2021/01/19 14:09

    中市議員批防疫旅館不足 觀旅局︰努力擴充量能

    陳玉珍爆有血緣關係 陳柏惟：就像林默娘跟林獻堂
    2021/01/19 14:26

    陳玉珍爆有血緣關係 陳柏惟：就像林默娘跟林獻堂

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播