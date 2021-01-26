說好的兩瓶酒呢？醉男坐橋上險墜 智警解危

男子坐在橋面扶手上，險象環生。（記者許國楨翻攝）

2021/01/26 12:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方昨天接獲一起疑似要跳橋的案件，一名男子坐在橋面扶手上身旁還有一瓶酒，場面十分危急，警方及救護人員獲報到場後，趕緊安撫男子心情並將其拉回路面，過程中男子還說著醉話問：警方說好要給我的兩瓶酒呢？原來這只是警方的技巧，哄男子不要想不開，也幫同仁爭取時間，成功化解危機。

第五警分局松安所當天下午獲報，一名男子坐在旱溪西路舊社橋的橋面扶手，場面十分危險，巡佐潘長泰及警員陳鎮宇獲報後迅速趕往，一面與男子對話，一面夥同到達的消防人員，將男子由後方拉抱住從橋邊上拉回，過程中男子滿口醉話語無倫次，但幸好沒有掙脫反抗，警消順利將人拉回。

經了解，原來該名林姓男子稍早與太太口角糾紛，一時負氣跑到橋上喝酒鬧脾氣，沒有輕生企圖，還打電話到110訴苦，110同時也接獲民眾報案指該地有男子疑似要跳橋研判是同一件，投其所好的安撫林男並請他稍待片刻，同事會準備兩瓶酒前往並聽其述苦，藉此替趕赴員警爭取時間，也因此林男被拉回路面期間才會詢問員警：說好的兩瓶酒呢怎麼沒有拿來？

最後林男酒沒喝到還被送醫院，令人感到啼笑皆非，警方隨即聯繫林男配偶時，林太太向警方表達歉意及謝意，因為一點口角驚動了大家，並對警方的機警及平安帶回先生感到感謝，還好沒有釀成意外，一家人可以準備安心過年。

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男子最後被警消合力拉回路面解危。（記者許國楨翻攝）

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