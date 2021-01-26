公園驚見機車壓住一具男屍 疑騎車過彎不慎摔亡

徐男疑騎機車自摔亡。（記者歐素美翻攝）

2021/01/26 12:31

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午6點45分，民眾到台中市西屯區林厝公園運動，發現在公園邊坡有一名男子被壓在機車下方，趕緊報案，警方到場發現男子死亡多時，屍體冰冷，初步研判男子應是騎機車過彎失控衝上公園邊坡，自摔死亡，但詳細情況還要調閱路口監視器等釐清。

保二總隊第三大隊第二中隊中科分隊今天獲報趕到現場，發現死者遺體冰冷，現場無撞擊痕及散落物，頭、肩壓在機車下方，疑死亡多時，目前已將遺體移往東海火葬場。

警方以車追人，發現死者為徐男（30歲），疑從西屯區騎機車行經西平北巷彎道時，不慎衝上林厝公園邊坡的木柵欄，自摔而亡，不過，因該處台中市第13公墓，夜間很少人行經，附近也無路口監視器，警方目前正設法透過其他路口監視器等，以釐清案發時間及情形。

徐男父母獲報，上午也趕到保二總隊了解狀況，徐男父母表示，徐男家住南部，在台中市工作，在大雅區租屋居住，對其情況也不甚了解。

警方初步調閱附近路口監視器，發現徐男騎機車於今天凌晨1點10分曾行經事故附近路口，研判徐男可能是夜間從西屯要返回大雅住處，當時路況疑有霧或轉彎時車速太快，才失控撞上邊坡的木頭及鋼纜柵欄，車倒在邊坡草叢中，人被壓在車下而亡，但是否因酒駕或身體不適所致，還有待釐清。

徐男自摔地點的林厝公園邊坡。（記者歐素美攝）

林厝公園入口邊坡的木柵欄可見被撞歪。（記者歐素美攝）

徐男父母到保二總隊中科分隊查看徐男的機車。（記者歐素美攝）

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