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    雲林阿嬤1擋7森氣氣 警馬拉松接力阻詐擋110萬元

    阿嬤十分害怕被管收，一直反覆說著「不能說」、「不能說」。（記者許國楨翻攝）

    阿嬤十分害怕被管收，一直反覆說著「不能說」、「不能說」。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/26 10:56

    〔記者許國楨／台中報導〕一名80歲的阿嬤接到假檢警電話要求交付110萬給法院當作擔保，不然就會被管收坐牢，她嚇得急衝銀行提款時，因謹記詐團「偵查不公開」否則罪加一等交代，怎麼樣就是不說明提款理由，被連同行員及員警共7人團團圍住，她一度因此森氣氣，所幸經過一個多小時馬松拉式的勸說，阿嬤才恍然大悟，及時阻詐。

    保七總隊第一大隊副大隊長林元通今天說，該名住雲林的阿嬤本月21日掉進「假檢警」電話詐騙陷阱，詐團以她的個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求交付110萬給法院當作擔保，不然就會被管收坐牢，阿嬤因被假檢察官、假警察電話連翻恐嚇，心裡非常的恐懼。依指示至台銀斗六分行辦理領款時，因神情十分緊張，雙手不斷發抖引起行員注意，立即通報派駐台銀的保七員警前來關心瞭解。

    由於詐團交代阿嬤必須遵守「偵查不公開」，絕對不能和別人說這個錢是要交給法院的，一開始說是要「繳養護中心的費用」，又改口說「要投資股票」，最後又說是「要過年發紅包之用」，說詞反覆不一，期間一直用台語反覆說著「麥賽供（不能說）」，並且十分生氣地抱怨管太多，氣沖沖的要跑到別家銀行領錢。

    4名保七員警與3位台銀人員，一共7個人把阿嬤團團圍住用身體阻止她離開，期間並用電話請兒子向她說明，阿嬤最後才說，對方是法院、是檢察官、是警察局110叫她來領錢的，警方則不斷拿出案例，並在1個多小時馬拉松式的勸說下，阿嬤才恍然大悟這是一場假檢警的騙局，十分感謝員警與行員幫他守住這110萬的養老金

    保七總隊為此特別呼籲，檢警、司法單位不會隨便把人抓起來關或管收，更不會監管你的帳戶及金錢 ，民眾接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，請立即撥打165或110查證，切勿因一時慌張而交付款項，受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警察團團圍住阿嬤，不讓她到其他銀行領款。（記者許國楨翻攝）

    警察團團圍住阿嬤，不讓她到其他銀行領款。（記者許國楨翻攝）

    阿嬤推開警察堅持要離開，員警用身體將她擋住。（記者許國楨翻攝）

    阿嬤推開警察堅持要離開，員警用身體將她擋住。（記者許國楨翻攝）

    110萬所幸被保七員警及台銀行員及時攔下。（記者許國楨翻攝）

    110萬所幸被保七員警及台銀行員及時攔下。（記者許國楨翻攝）

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