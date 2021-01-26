防疫升溫 台中取消3大年貨大街、東勢粄丁節

防疫升溫，台中宣佈3大年貨大街、東勢粄丁節也取消。（圖由市府提供）

2021/01/26 10:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎疫情升溫，台中經發局今指出，包括天津、一中及逢甲商圈等3大年貨大街活動及原訂2月8日舉辦的「東勢新丁粄節」等活動，因預期參與人潮多，均將取消辦理。

台中市政府今日舉辦市政會議，配合國內疫情升溫，市府市政會議今日起也「減量舉辦」，僅邀市府一級局處長參與，原各區區長則在各區待命，不參與實體會議，確保防疫安全。

台中市長盧秀燕強調，台中的防疫工作相較之下 做得還可以，目前疫情相對安全、平穩，也不能掉以輕心，要求大型活動務必配合法令，包括室外500人以上及室內100人以上均須取消辦理，惟有做好防疫安全，民眾才能過健康好年。

經發局長張峯源指出，配合防疫，台中包括天津、一中、逢甲商圈原訂舉辦的年貨大街活動均已決定全數停辦；至於考量民眾年節採買需求，傳統市場及大賣場人潮增加，也已加強消毒，讓民眾放心採買年貨。

客委會也指出，東勢新丁粄節也配合防疫，因預做至少600人參加，加上有180攤位，更邀包括911樂團等表演，擔心破千人難防疫停辦活動，也將是活動舉辦13年來首度取消。

至於觀旅局指出，今年的元宵小提燈發放方式會另再公布發放方式。

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