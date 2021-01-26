遭冒名濫傳疫情假消息 台中議員吳瓊華急澄清

吳瓊華特別在臉書發文澄清，呼籲民眾切勿亂傳網路訊息，散佈謠言。（資料照）

2021/01/26 09:55

〔記者何宗翰／台中報導〕桃園醫院群聚疫情延燒，各地都加強防疫，卻傳出有人冒用台中市議員吳瓊華服務團隊的名義，散發疫情的假消息，指桃園醫院的病患轉診到台中某醫院，為此她特別在臉書發文澄清，呼籲民眾切勿亂傳網路訊息，散佈謠言。

吳瓊華表示，昨天深夜就看到這條假消息，因為時間太晚沒有處理，後來今天上午越來越多人詢問，連議員同事都在LINE的群組看到，才覺得事態嚴重，趕緊詢問團隊，確定不是從辦公室的同仁發出，決定在臉書上發文澄清，希望收到的民眾不要信以為真。

吳瓊華聲明，相關疫情資訊應以中央流行疫情指揮中心或地方衛生局發布為準，民眾切勿亂傳網路訊息，散佈謠言，造成人心惶惶，恐有觸法疑慮。在嚴密監控及努力的防疫工作之下，台中疫情相對比較和緩，希望民眾切勿以訛傳訛，打擊防疫團隊的士氣，做好自身防疫工作最重要，呼籲大家落實防疫新生活，外出記得配戴口罩，避免參與大型活動，早睡早起飲食正常，身體健康抵抗力才會好。

散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依傳染病防治法第63條之規定移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，亦將函請警察機關依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定予以裁處罰鍰。

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議員吳瓊華在臉書聲明，網路上的假消息並非她或她的團隊所傳。（圖翻攝自臉書）

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