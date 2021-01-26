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    「官司纏身」賀詞祝開幕 網：史上最貼切

    寫著「官司纏身」賀詞的盆花，令人會心一笑。（記者許國楨翻攝）

    寫著「官司纏身」賀詞的盆花，令人會心一笑。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/26 00:06

    〔記者許國楨／台中報導〕各行各業開幕總會收到祝賀匾額或盆花，不外乎是生意興隆、財源滾滾等中規中矩又討喜賀詞，有人卻顛覆傳統送了「官司纏身」賀詞的盆花，乍看有點觸霉頭，偏偏對方絲毫不介意還欣然接受，原來是中市一家法律事務所開幕，難怪有人將照片PO到LINE群組引發熱議，網友說，堪稱史上最貼切，令人會心一笑。

    開幕賀詞是一門學問，如何講得好而且不落俗套很重要，因此傳統賀詞會以諸如鴻猷大展、萬商雲集、生財有道、大業千秋、駿業宏開、、欣欣向榮、源遠流長、首領群商、裕國利民、實業昌隆、富國利民、大展鴻圖、唇齒留香、大富大貴等成語居多。

    而中華民國生活法律推廣協會理事長廖俊偉24日參加中市法碁國際法律事務所開幕時，首見「官司纏身」賀詞盆花，經向主持律師翁晨貿詢問，原來是他昔日東海法研所的同學所贈，廖俊偉說，當下覺得實在很有趣加上創意十足，便拿起手機拍照並分享到LINE群組。

    結果引起群友熱議，有人說「沒官司就沒飯吃了」，也有人說，實在很貼切，令人會心一笑；廖俊偉說，以往參加律師事務所的開幕，除義正嚴辭、能言善道、百戰百勝、法理精湛、精通六法、律法精通等，也有法學碩彥、法學權威、辯知閎達、激濁揚清、伸張正義等賀詞，還曾出現「還我清白」，但「官司纏身」可能是史上首見，著實讓人印象深刻。

    中華民國生活法律推廣協會理事長廖俊偉（右），24日參加中市法碁國際法律事務所開幕。（記者許國楨翻攝）

    中華民國生活法律推廣協會理事長廖俊偉（右），24日參加中市法碁國際法律事務所開幕。（記者許國楨翻攝）

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