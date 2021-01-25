蛙蛙文創口罩爭議調解 業者允3月19日前退還部分款項

中市府與南投縣府共同舉行蛙蛙文創口罩爭議的調解會。（法制局提供）

2021/01/25 20:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕蛙蛙文創公司販售口罩未依約交貨消費爭議，台中市政府與南投縣政府於今日下午，在台中市政府召開大型調解會，現場業者代表並提出消費者若接受退費，可在3月19日前返還部分價金；若接受給付口罩之消費者，承諾最快於2月9日前交付部分口罩，但必須是印有鋼印的醫療口罩，現場同意的消費者，消保局則是製作調解書，屆時若業者不履行，法院將強制執行。

蛙蛙文創公司接受大量之口罩訂單，但自去年8月起即發生未能依約交付口罩爭議，全國各縣市都在進行調解，台中市政府已收到148件消費申訴，今與南投縣政府一同調解。

台中市政府法制局長李善植表示，今日參加調解會的消費者近百人，現場業者代表雖提出解決方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍缺乏信心，經主任消保官康馨壬多次協調後，雙方達成初步共識。

若接受業者所提出退費條件之消費者，業者承諾最快在3月19日前可以返還部分價金；若接受給付口罩之消費者，業者承諾最快於2月9日前交付部分口罩，且除給付具口罩醫療器材許可證字號之雙鋼印口罩外，並額外增加些許口罩片數補償消費者。

2種和解方案供消費者選擇，經雙方在會議中達成共識者，消保官當場協助製作調解書，將和解內容記載在調解書中，未來送交法院核定後，若業者屆期未依約履行，消費者可以直接持經法院核定之調解書聲請強制執行。

李善植表示，為保障消費者權益，今日特別召開消費爭議大型調解會，藉以提供消費者在訴訟外之紛爭解決管道，同時呼籲蛙蛙文創公司能秉持公司誠信，確實履行其承諾之和解方案，未來就其他尚未加入調解或他縣市之消費爭議案件，亦能一體適用。

中市府與南投縣府共同舉行蛙蛙文創口罩爭議的調解會。（法制局提供）

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