台中捷運停駛問題在哪？中捷公司：研判重點就是軸心......

台中捷運公司表示，目前各方討論中捷的問題，仍是只有連結器軸心出狀況，沒有提到其他的可能。（中捷公司提供）

2021/01/25 18:31

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運發生連結器斷軸事件迄今已停止行駛超過2個月，市府己決定列車36支軸心全部更換，市議會明天將考察台中捷運公司；中捷董事長林志盈表示，目前各方研判，雖然市府是以「不反對軸心更換」為前提，但大家討論的問題，除了軸心出問題，也沒有其他的「可疑」方案。

對此，國民黨議員黃馨慧表示，二年多前「川崎重工」早被爆料使用日本「神戶製鋼」旗下所生產劣質銅、鋁及特殊鋼材，至今都沒有說明中捷車廂及零件品質是否合格？又發生試營運斷軸意外，川崎更在沒有確定事故原因、沒有獲得市府「事故委員會」確定同意下，就逕自採用「配備升級」、「優化軸心」方案，這種「黑箱」式的斷軸維修，是否符合盧市長「安全至上」承諾？她認為市府應該採取嚴格審查、過程公開透明，才能取信社會大眾、保障市民安全！

而民進黨議員楊典忠認為，市府究竟有沒有去了解斷軸原因？究竟廠商「優化或升級」了甚麼？而當初發生事件時為何防呆機制？軸心斷裂時為甚麼沒有預警功能呢？

楊典忠說，若從所謂「升級」是廠商提出的改變組裝程序、設計、材料成分，並增加軸心熱處理等措施，更證明原牽引裝置設計確有缺失，他要求市府應該請廠商提出原設計的分析與原始實驗之比較，證明設計強度與原材料選用之安全性，並提供連結器原材料成分報告與設計驗證資料。

而林志盈則強調，目前包括北捷及川崎都強調是軸心的問題，台中市的委員們開會目前也都是討論軸心，未提及其他問題，但最後仍是要看北捷提出最後報告，並交台中市捷運委員會審查通過後，才能正式決定台中捷運恢復通車及正式營運。

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