為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中捷運停駛問題在哪？中捷公司：研判重點就是軸心......

    台中捷運公司表示，目前各方討論中捷的問題，仍是只有連結器軸心出狀況，沒有提到其他的可能。（中捷公司提供）

    台中捷運公司表示，目前各方討論中捷的問題，仍是只有連結器軸心出狀況，沒有提到其他的可能。（中捷公司提供）

    2021/01/25 18:31

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運發生連結器斷軸事件迄今已停止行駛超過2個月，市府己決定列車36支軸心全部更換，市議會明天將考察台中捷運公司；中捷董事長林志盈表示，目前各方研判，雖然市府是以「不反對軸心更換」為前提，但大家討論的問題，除了軸心出問題，也沒有其他的「可疑」方案。

    對此，國民黨議員黃馨慧表示，二年多前「川崎重工」早被爆料使用日本「神戶製鋼」旗下所生產劣質銅、鋁及特殊鋼材，至今都沒有說明中捷車廂及零件品質是否合格？又發生試營運斷軸意外，川崎更在沒有確定事故原因、沒有獲得市府「事故委員會」確定同意下，就逕自採用「配備升級」、「優化軸心」方案，這種「黑箱」式的斷軸維修，是否符合盧市長「安全至上」承諾？她認為市府應該採取嚴格審查、過程公開透明，才能取信社會大眾、保障市民安全！

    而民進黨議員楊典忠認為，市府究竟有沒有去了解斷軸原因？究竟廠商「優化或升級」了甚麼？而當初發生事件時為何防呆機制？軸心斷裂時為甚麼沒有預警功能呢？

    楊典忠說，若從所謂「升級」是廠商提出的改變組裝程序、設計、材料成分，並增加軸心熱處理等措施，更證明原牽引裝置設計確有缺失，他要求市府應該請廠商提出原設計的分析與原始實驗之比較，證明設計強度與原材料選用之安全性，並提供連結器原材料成分報告與設計驗證資料。

    而林志盈則強調，目前包括北捷及川崎都強調是軸心的問題，台中市的委員們開會目前也都是討論軸心，未提及其他問題，但最後仍是要看北捷提出最後報告，並交台中市捷運委員會審查通過後，才能正式決定台中捷運恢復通車及正式營運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷連結器全換 但「長」的跟原本的完全不一樣？
    2021/01/25 09:06

    中捷連結器全換 但「長」的跟原本的完全不一樣？
    民進黨團要看台中捷運修復情況 交通局下週二廣邀議員參加
    2021/01/19 08:17

    民進黨團要看台中捷運修復情況 交通局下週二廣邀議員參加

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    綠議員批中捷載重測試未確實 藍議員反批：是前朝測試的
    2021/01/08 13:32

    綠議員批中捷載重測試未確實 藍議員反批：是前朝測試的
    議員指當年載重測試未確實 中捷：32公噸沙包模擬滿載536人
    2021/01/08 09:29

    議員指當年載重測試未確實 中捷：32公噸沙包模擬滿載536人
    中捷36支軸心本月上旬送到台中機廠 2月2日組裝完成
    2021/01/06 14:32

    中捷36支軸心本月上旬送到台中機廠 2月2日組裝完成
    台中捷運農曆年後復駛？交通局：大家誤會了...
    2021/01/06 08:14

    台中捷運農曆年後復駛？交通局：大家誤會了...
    臺中市今日熱門
    烏龍！台中里長嗆發起罷免立委陳柏惟 竟不是同一選區
    2021/01/18 21:29

    烏龍！台中里長嗆發起罷免立委陳柏惟 竟不是同一選區 影片

    太平番仔路自救會阻履勘 9旬嬤淚訴：死也要死在這裡！
    2021/01/18 21:00

    太平番仔路自救會阻履勘 9旬嬤淚訴：死也要死在這裡！ 影片

    中市驚爆兒虐！ 單親媽老闆代為「管教」3歲子 竟打到屁股瘀青
    2021/01/18 20:34

    中市驚爆兒虐！ 單親媽老闆代為「管教」3歲子 竟打到屁股瘀青 影片

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高
    2021/01/19 00:29

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播