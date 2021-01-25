為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    居檢男台商7次違規外出 中市府罰百萬

    一位男台商1月21日自中國返台，居家檢疫期間竟7次離開住處外出，台中市長盧秀燕今日上午嚴厲斥責，表示必定嚴懲重罰；衛生局今日下午宣布，依法重罰100萬元罰鍰。（記者陳建志攝）

    一位男台商1月21日自中國返台，居家檢疫期間竟7次離開住處外出，台中市長盧秀燕今日上午嚴厲斥責，表示必定嚴懲重罰；衛生局今日下午宣布，依法重罰100萬元罰鍰。（記者陳建志攝）

    2021/01/25 16:18

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，台中市神岡區一位男台商1月21日自中國返台，居家檢疫期間竟7次離開住處外出，嚴重違反防疫規定，市長盧秀燕怒斥「惡行重大，一定重罰！」衛生局已將男子強制送至集中檢疫所，今日下午決定依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰100萬元罰緩，再次呼籲居家檢疫者務必遵守規定不得外出，如有違規絕不寬貸。

    因應武漢肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，違者依《嚴重特殊傳染病特別條例》可處10萬元至100萬元罰緩，盧秀燕今日上午出席大里公園街道路打通工程開工典禮接受媒體聯訪時，嚴厲斥責這名台商不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全，竟一而再、再而三，在居家檢疫期間前後外出7次之多，必定嚴懲重罰，絕不寬貸；衛生局今日下午宣布，依法重罰100萬元罰鍰。

    衛生局說明，根據區公所現場訪查並調閱監視器發現這名台商在檢疫期間違規外出7次，視居家檢疫規定於無物，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，衛生局決定依特別條例加重處以最高金額100萬元罰鍰；此外，男子強制集中檢疫期間將無法領取每日1000元防疫補償，還須自付每日3000元集中檢疫費用。

    衛生局長曾梓展呼籲，居家檢疫民眾務必遵守規定不得外出，如有違規市府絕不寬貸；居家檢疫期間如有相關需求可洽市府關護中心（04-22289111分機21696、21697、21698），市府將盡力協助市民度過檢疫期。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惡劣！台中居檢台商外出7次 盧秀燕：重罰50萬以上
    2021/01/25 13:45

    惡劣！台中居檢台商外出7次 盧秀燕：重罰50萬以上
    居檢男沒錢付防疫旅館費被告詐欺 因「有告知」獲不起訴
    2021/01/25 13:22

    居檢男沒錢付防疫旅館費被告詐欺 因「有告知」獲不起訴

    鄰北市而居 二重純住親民首選在這
    居家隔離、檢疫近萬人！鄭文燦：防疫以來最大考驗、成立聯合服務關懷中心
    2021/01/25 10:31

    居家隔離、檢疫近萬人！鄭文燦：防疫以來最大考驗、成立聯合服務關懷中心
    中國返台居檢男違規趴趴走 強制移送檢疫所 中市緊急社區消毒
    2021/01/24 20:30

    中國返台居檢男違規趴趴走 強制移送檢疫所 中市緊急社區消毒
    臺中市今日熱門
    烏龍！台中里長嗆發起罷免立委陳柏惟 竟不是同一選區
    2021/01/18 21:29

    烏龍！台中里長嗆發起罷免立委陳柏惟 竟不是同一選區 影片

    入夜再降溫！14縣市低溫特報 新北至高雄低溫下探10度
    2021/01/18 16:40

    入夜再降溫！14縣市低溫特報 新北至高雄低溫下探10度

    中市865公車谷關至梨山 每日4班次延駛到豐原
    2021/01/18 17:20

    中市865公車谷關至梨山 每日4班次延駛到豐原

    台中州廳百年來首度大整建挖到「寶」 隔間夾層竟藏金屬保險箱
    2021/01/18 18:10

    台中州廳百年來首度大整建挖到「寶」 隔間夾層竟藏金屬保險箱

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播