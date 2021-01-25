工程師裝GPS跟蹤人妻強索「分手砲」 賠300萬元免入獄

陳姓工程師願賠償300萬元，二審以顯可憫恕為由減刑，再宣告緩刑，免除入獄之災。（資料照）

2021/01/25 16:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕已離婚的陳姓研發工程師，與有夫之婦小芳交往，前年4月兩人鬧分手，陳男在小芳汽車安裝衛星定位器GPS，並於光天化日之下，在一處停車場性侵害小芳得逞，還傳「我不甘心」簡訊騷擾小芳，小芳事後發現GPS而提告，一審判決依竊錄非公開活動罪判刑2月，可易科罰金，強制性交罪判刑3年6月，陳男趕緊與小芳以300萬元和解，二審援用「顯可憫恕」減刑，輕判拘役50日與1年8月，緩刑4年，免除入獄之災。

判決書指出，陳男與已婚的小芳（化名）是男女朋友，但感情於2019年4月生變，陳男偷偷在小芳汽車安裝GPS，隨時掌握行蹤，同年月16日中午11時許，陳男於苗栗一處停車場，於車內性侵害小芳，亦即俗稱的分手砲。

性侵害之後，陳男還持續騷擾小芳，小芳驚覺自己行蹤被陳男掌握，仔細檢查汽車而發現GPS，苗栗地院一審時，小芳坦承說，她在同年3月就跟陳男談分手，卻又想「再給一次機會」，兩人約在海邊聊天，陳男把車開到高速公路下的涵洞內「車震」，那次沒有違反她的意願，但她還是「感覺不對了」，便決定分手。

小芳說，陳男持續騷擾她，案發當天陳男開車將她載到停車場，於車內性侵害得逞，20日她外出時，發現陳男在附近逗留，她驚覺自己行蹤被陳男掌握，請汽車維修廠檢查，於油箱下方發現GPS。

小芳還提供性侵害後，陳男傳給她的騷擾訊息，包括「或許這樣做才會讓妳永遠無法忘記我」，「如果妳去警察局備案之類的，事情就會被揭露，妳可要想清楚」、「我不甘心，會發生這些事情，都是妳逼出來的」。

陳男坦承裝GPS，至於性侵害，他辯稱小芳沒有說不願意，也沒有反抗，苗栗地院不採信，依竊錄非公開活動罪判徒刑2月，可易科罰金，強制性交罪則判刑3年6月，陳男趕緊與小芳談何解，陳男願賠償300萬元，並先支付150萬元。

台中高分院二審認為，兩人和解後，小芳同意從輕量刑，且陳男二審時坦承犯行，已具悔意，又無犯罪前科，是一時失慮而觸法，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，竊錄非公開活動罪輕判拘役50日，強制性交罪則輕判1年8月，緩刑4年，後者可再上訴。

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