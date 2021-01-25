年燒2萬具！中市東海殯儀館火化量高居全國第二

台中市東海殯儀館更新火化爐。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/01/25 17:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東海殯儀館大體火化量全年近2萬具，高居全國第二，僅次於台北市，火化需求龐大，火化爐及空污防制設備良率必須改善，民政局爭取經費核定設備汰換3年計畫，並於去年完成2座火化爐及1套空氣污染防制設備更新，今年更將逐步啟動4座火化爐及2套空氣污染防制設備汰換，減少空污排放。

民政局長吳世瑋表示，東海殯儀館共有12座火化爐及6套空氣污染防制設備，其中1至8號火化爐及6套空氣污染防制設備於1998年、2022陸續設置，都超過使用年限，不僅設備主體已老舊鏽蝕，且效能逐步降低，修繕不符效益。

市府逐年編列經費，汰換東海火化場的火化爐及空污防制等設備，2020年編列3923萬、2021年編列7500萬元、2022年更預計編列3923萬元，至2022年約計可汰換8座火化爐及4套空汙防制設備，其餘2套空污防制設備，則將採追加預算或後續年度續編預算等方式陸續汰換，加速空污排放改善。

吳世瑋強調，生命禮儀管理處每2年辦理空氣污染源定期自我檢測，配合環保局不定期抽測，維持廢氣排放低於標準值，盼給市民最優質的殯葬設施與治喪環境。

台中市生命禮儀管理處說明，東海殯儀館近來已完成多項殯葬設施的整修與更新，逐步將火化場內老舊空污防制設備及火化爐具更新，不僅要提供民眾良好殯葬火化服務，也兼顧環保。

東海殯儀館增設空氣污染防制設備。（記者蔡淑媛翻攝）

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