蛙蛙文創口罩消費爭議調解 時力籲消保團體積極介入

蛙蛙文創口罩消費爭議25日下午調解，時力呼籲消保團體積極介入避免廠商不當脫產。（記者蘇金鳳攝）

2021/01/25 15:36

［記者蘇金鳳／台中報導］蛙蛙文創口罩消費爭議案受害達上千件，目前各縣市受害者都將進行調解，台中市今天下午進行調解，時代力量台中黨部與一名受害市民今天中午召開記者會，指不能接受業者提出不是醫療口罩的「親膚口罩」來搪塞，呼籲消保團體積極介入避免廠商不當脫產。

台中市法制局今天下午將與台中市的蛙蛙文創口罩受害者與業者協調，時代力量台中黨部中午則會同一名受害者召開記者會。台中黨部執行長簡嘉佑表示，該公司去年4月在台北取得販賣許可，11月在新竹縣政府取得製造口罩的營業登記，但因為未取得衛福部醫療器材許可證所以依法不能出產醫用口罩。5、6月以批貨方式陸續出貨，7、8月開始出現供貨問題。10月、11月、12月都有承諾退款期限，但仍持續跳票。

簡嘉佑表示，蛙蛙文創口罩今天上午在彰化已先協調但破局，業者表示要提供親膚口罩，但是親膚口罩非醫療口罩，受害的消費者不接受。

簡嘉佑指出，受害者當初訂購都是醫療級口罩，但蛙蛙文創並沒有取得醫療器材許可證。這間公司背景複雜過去就透過不斷改名、變更董事會組成人員、增資等方式變換公司名目台中預計有上百位受害者，強烈呼籲消保團體積極介入。

受害的黃姓女受害者表示，她是公司的福委會，公司團購金額達到10萬4千元，6月購買、陸續7月兒童口罩都沒有出貨、接下來8、9月陸續跳票，害她一直面臨同事的追問。

黃女表示，蛙蛙口罩跟消保官說是因為供應商無法出貨，導致無法供貨，會退款給受害者，但據了解健康天使、特威公司都是一手交錢、一手交貨，「哪來的供應商無法出貨？還逼受害者拿親膚口罩。」

她進一步指控，明明蛙蛙文創口罩不能繼續接單，但9月23日還繼續接單。

時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸表示，本身也是藥師，有很多藥局的藥師也是受害者，她表示，由於公司、或者藥局藥師以公司購買不適用消保法無法參加協調會，覺得無助。希望可以讓他們陪同旁聽。讓同樣受害的藥師、福委會等可以求助有門。

吳佩芸生氣質問，很多福委會、福聯會、或者透過媽媽團購的受害者遲遲拿不到退款，現在面臨家庭不諒解、同事不信任，所爭取的只是一個權利，蛙蛙文創口罩還要拖到什麼時候？

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