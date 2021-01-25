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    首頁　>　臺中市

    民眾稱中友百貨C棟有保全未經體溫量測站就接班、違停嚴重 業者允改進

    有讀者爆料，中友百貨C棟有保全未進入體溫量測站就接班。（讀者提供）

    有讀者爆料，中友百貨C棟有保全未進入體溫量測站就接班。（讀者提供）

    2021/01/25 14:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕有一位讀者向本報爆料，23日前往台中中友百貨消費時，親眼看見保全到C棟門口準備接班，未經過體溫量測站，直接從警戒線外部進入，而且還允許員工未經過量測站就從外圍進入；該位讀者同時指出，C棟大樓前車輛違停眾多，他不管是針對防疫及違停，向中友百貨客服中心投訴，被認為是小題大作不予處理，態度傲慢。

    中友百貨公司表示，每一位上班的員工、專櫃人員及保全每一天都要量體溫，而且用電腦進行員工的健康管理通報，請民眾放心，但對於保全及員工未經過體溫量測站就進入會進行改進；另外，對於違停的部份，若是臨停，公司不能要求離開，但若是停很久，會請警方協助請車輛離開。

    一位讀者向本報爆料，指中友百貨公司在C棟的防疫有漏洞，他於23日親眼見到，要接班的保全，未經過體溫量測站，就直接接班，而且還讓其他可能是員工或者是專櫃人員從測量站旁進入，這無異是防疫破口。

    該位讀者不滿的說，他向客服人員反映，竟然態度傲慢，被認為是小題大作不予處理。

    此外，中友百貨C棟門口正好是公車站停靠區，但汽車違停情況嚴重，門口保全也不作驅離。讀者向中友反映後，對方竟推託說只能請警察前來驅離，他們無權驅離，希望中友改進，否則難道要等到有人因此受傷才會改進，那就太遲了！

    有民眾指控中友百貨C棟有車輛違停，保全卻不驅離。（讀者提供）

    有民眾指控中友百貨C棟有車輛違停，保全卻不驅離。（讀者提供）

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