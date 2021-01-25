中市潭子區潭興路湳底巷 中央補助將燙平改善

台中市潭子區潭興路湳底巷，地面下陷約5公分。（記者歐素美攝）

2021/01/25 11:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭興路湳底巷，去年因豪雨崩塌雖重建完成，但道路10多年未重舖，路面下陷、老化龜裂，聚興里長李添貴建議改善，經立委楊瓊瓔爭取交通部前瞻計畫補助，將進行道路燙平計畫，全長3.4公里，總經費1660萬元，今天並到場會勘，台中市養工處長彭岑凱表示，將儘快發包設計及施工。

立委楊瓊瓔表示，潭子區潭興路湳底巷出入人口非常多，包括農民及登山客等都從此出入，對潭子區來說非常重要，因之前道路崩塌，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，當地里長每天騎機車經過，發現路基下陷、路面龜裂，希望「超前部署」，讓民眾安心，因此爭取交通部公路總局前瞻計畫預算，進行道路燙平，道路總長3.4公里，寬度7.2公尺，經費1600多萬元，將儘速刨除重舖，並補強地基。

台中市養工處長彭岑凱表示，潭子區潭興路湳底巷近20年未路修，道路龜裂及老化，需要改善，尤其該路為潭子通往北屯區及新社區中興嶺的重要幹道，市府爭取前瞻計畫不遺餘力，1660萬元經費，中央將補助82%，市府自籌18%，後續會趕快來設計，並發包施工。

潭子區長林國聲說，疫情造成往來潭子區潭興路湳底巷登山的民眾很多，該路年久失修，加上上次崩塌，造成路面下陷及民眾安全上的疑慮，里長建議改善；聚興里長李添貴表示，潭子區潭興路湳底巷可銜接中興嶺及北屯區，出入車多，上下班尖峰時間人車爭道，因道路狀況不佳，希望政府改善。

市議員賴朝國說，因里長反映湳底巷久未整修，道路龜裂嚴重，感謝楊瓊瓔立委爭取中央經費改善。

台中市潭子區潭興路湳底巷因10多年未重舖，路面老化龜裂。（記者歐素美攝）ｐｓ照片請豎直

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