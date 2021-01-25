籲國人更團結遵從中央防疫指示 大台中醫師公會：守住關鍵一役

武肺疫情期間，基層醫療人員穿戴防疫裝備全副武裝站在防疫第一線宣示守護民眾的健康。（中華民國診聯合會提供）

2021/01/25 11:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立桃園醫院（以下簡稱部桃）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）群聚擴大，社會各界意見不一，大台中醫師公會今天發表聲明指，目前全球病例巳近1億人，台灣迄今累計確診889案，顯示過去的防疫確有優異成效，過去的成功不能代表未來一定成功，但防疫視同作戰，最忌諱多頭馬車，呼籲全民應全力配合防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

大台中醫師公會理事長魏重耀表示，武肺疫情嚴峻，過去台灣是全球防疫最好的地方，現在處於非常時期，武肺病毒變種傳染力更強、無症狀，防疫視同作戰，面對各界防疫意見不一，質疑防護SOP、甚至要開除人員，他認為部桃及所有醫護人員站在第一線為國人常擋子彈、冒風險，國人更應團結、遵從中央防疫指揮中心指示，提高警覺，拉高警戒層級，守住這次關鍵一役。

魏重輝表示，去年爆發敦睦艦隊疫情，確診患者曾就診清水診所，當時診所醫師警覺轉診，事後患者確診，連帶醫師也被隔離，診所位於社區第一線，已加強防疫，也提醒患者就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。

大台中醫師公會聲明：

防疫視同作戰，全民應配合防疫政策，落實居家檢疫及自主健康管理。就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。

全國醫護人員在防疫第一線作戰，都是防疫英雄。若不幸因而染疫，需要全民共同支持而非打壓或叫囂開除。本會呼籲全民支持徐永年院長帶領的部立桃園醫院全體同仁，並支持全國醫護共同防疫！

士兵沒有選擇戰場的權利，醫護人員站在防疫的第一線崗位，都是戰戰競競如履薄冰，沒有人會拿自己的生命開玩笑，更何況是專業醫護人員。針對不幸染疫的部立桃園醫院醫護同仁，本會希望全民予以支持與體諒。叫囂開除誰，並不厚道！本會在此呼籲，全民配合中央防疫指揮及相關防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

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