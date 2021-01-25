籲國人更團結遵從中央防疫指示 大台中醫師公會：守住關鍵一役
〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立桃園醫院（以下簡稱部桃）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）群聚擴大，社會各界意見不一，大台中醫師公會今天發表聲明指，目前全球病例巳近1億人，台灣迄今累計確診889案，顯示過去的防疫確有優異成效，過去的成功不能代表未來一定成功，但防疫視同作戰，最忌諱多頭馬車，呼籲全民應全力配合防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。
大台中醫師公會理事長魏重耀表示，武肺疫情嚴峻，過去台灣是全球防疫最好的地方，現在處於非常時期，武肺病毒變種傳染力更強、無症狀，防疫視同作戰，面對各界防疫意見不一，質疑防護SOP、甚至要開除人員，他認為部桃及所有醫護人員站在第一線為國人常擋子彈、冒風險，國人更應團結、遵從中央防疫指揮中心指示，提高警覺，拉高警戒層級，守住這次關鍵一役。
魏重輝表示，去年爆發敦睦艦隊疫情，確診患者曾就診清水診所，當時診所醫師警覺轉診，事後患者確診，連帶醫師也被隔離，診所位於社區第一線，已加強防疫，也提醒患者就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。
大台中醫師公會聲明：
防疫視同作戰，全民應配合防疫政策，落實居家檢疫及自主健康管理。就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。
全國醫護人員在防疫第一線作戰，都是防疫英雄。若不幸因而染疫，需要全民共同支持而非打壓或叫囂開除。本會呼籲全民支持徐永年院長帶領的部立桃園醫院全體同仁，並支持全國醫護共同防疫！
士兵沒有選擇戰場的權利，醫護人員站在防疫的第一線崗位，都是戰戰競競如履薄冰，沒有人會拿自己的生命開玩笑，更何況是專業醫護人員。針對不幸染疫的部立桃園醫院醫護同仁，本會希望全民予以支持與體諒。叫囂開除誰，並不厚道！本會在此呼籲，全民配合中央防疫指揮及相關防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。
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