為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中市活動只掛1議員名字挨轟為個人做秀 官員急道歉滅火

    有市議員怒指，大里霧峰活動只掛1位市議員名字。（記者蘇金鳳翻攝）

    有市議員怒指，大里霧峰活動只掛1位市議員名字。（記者蘇金鳳翻攝）

    2021/01/25 10:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府遭批「何其不公」！

    有中市市議員爆料，市府目前正分區推出「台中女麗購」促銷活動，最近陸續於大里、霧峰舉辦，但有地方人士發現，發出的請帖，除市長、經發局長、區長具名邀請外，市議員部分僅有林碧秀1人列入，此舉引發其他市議員不滿，有議員發LINE責怪市長盧秀燕，經發局官員匆忙登門道歉，強調不會再犯，以平息大里霧峰市議員的怒火。

    大里、霧峰選區共計有6位市議員，分別是國民黨的市議員林碧秀、蘇柏興，民進黨李天生、林德宇、親民黨的段緯宇及無黨籍的張滄沂。

    有市議員爆料，市府近來推動的「台中購物節」、「台中女麗購」屯區促銷活動，發出的請帖，除機關首長具名外，竟只有國民黨市議員林碧秀1位入列，甚至連另1位國民黨市議員也被排除在外，在地方引起很多質疑。

    「台中女麗購-霧峰GG購」活動舉辨前夕，便有1位市議員22日發LINE責怪市長盧秀燕，強調相關預算經市議會審通過，不該利用公款為個人做秀，揚言以後由掛名的市議員顧預算好了，他們將袖手旁觀。

    此事引起市長盧秀燕重視，要求經發局處理，而經發局則由副局長李逸安率同主辦科到其他5位市議員服務處登門道歉，表示以後不會再發生，並同時邀請參加活動，希望能滅其怒火。

    不願具名的民進黨市議員嘲諷表示，國民黨執政卻只單單照顧特定對象，讓泛藍的票源集中某人，民進黨「樂觀其成」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議員車禍骨折手術4小時 張玉嬿：請假仍送4件提案
    2020/12/23 11:50

    中市議員車禍骨折手術4小時 張玉嬿：請假仍送4件提案
    才揪官員唱「白骨精」 KMT中市議員又帶動跳「山頂黑狗兄」
    2020/11/06 20:27

    才揪官員唱「白骨精」 KMT中市議員又帶動跳「山頂黑狗兄」

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    問「人死後靈魂何時離開」議員控網路霸凌 被嗆「先去死一死」
    2020/10/23 16:54

    問「人死後靈魂何時離開」議員控網路霸凌 被嗆「先去死一死」
    被政治擔誤的歌手 中市議員上台沒在客氣
    2020/10/01 19:38

    被政治擔誤的歌手 中市議員上台沒在客氣

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    臺中市今日熱門
    烏龍！台中里長嗆發起罷免立委陳柏惟 竟不是同一選區
    2021/01/18 21:29

    烏龍！台中里長嗆發起罷免立委陳柏惟 竟不是同一選區 影片

    市議員在議場「打打殺殺」 研究室卻掛滿墨寶畫作、飄爵士樂
    2021/01/18 11:47

    市議員在議場「打打殺殺」 研究室卻掛滿墨寶畫作、飄爵士樂

    台中市簽署氣候緊急宣言 宣誓2023年成無煤城市
    2021/01/18 11:45

    台中市簽署氣候緊急宣言 宣誓2023年成無煤城市

    羅智強挺罷3Q哥 陳柏惟回批「不務正業的不分區議員」
    2021/01/18 12:18

    羅智強挺罷3Q哥 陳柏惟回批「不務正業的不分區議員」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播