中市活動只掛1議員名字挨轟為個人做秀 官員急道歉滅火

有市議員怒指，大里霧峰活動只掛1位市議員名字。（記者蘇金鳳翻攝）

2021/01/25 10:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府遭批「何其不公」！

有中市市議員爆料，市府目前正分區推出「台中女麗購」促銷活動，最近陸續於大里、霧峰舉辦，但有地方人士發現，發出的請帖，除市長、經發局長、區長具名邀請外，市議員部分僅有林碧秀1人列入，此舉引發其他市議員不滿，有議員發LINE責怪市長盧秀燕，經發局官員匆忙登門道歉，強調不會再犯，以平息大里霧峰市議員的怒火。

大里、霧峰選區共計有6位市議員，分別是國民黨的市議員林碧秀、蘇柏興，民進黨李天生、林德宇、親民黨的段緯宇及無黨籍的張滄沂。

有市議員爆料，市府近來推動的「台中購物節」、「台中女麗購」屯區促銷活動，發出的請帖，除機關首長具名外，竟只有國民黨市議員林碧秀1位入列，甚至連另1位國民黨市議員也被排除在外，在地方引起很多質疑。

「台中女麗購-霧峰GG購」活動舉辨前夕，便有1位市議員22日發LINE責怪市長盧秀燕，強調相關預算經市議會審通過，不該利用公款為個人做秀，揚言以後由掛名的市議員顧預算好了，他們將袖手旁觀。

此事引起市長盧秀燕重視，要求經發局處理，而經發局則由副局長李逸安率同主辦科到其他5位市議員服務處登門道歉，表示以後不會再發生，並同時邀請參加活動，希望能滅其怒火。

不願具名的民進黨市議員嘲諷表示，國民黨執政卻只單單照顧特定對象，讓泛藍的票源集中某人，民進黨「樂觀其成」。

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